Primeira-ministra italiana diz ser importante evitar que Ocidente se divida

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou hoje que é "muito importante evitar" que o Ocidente "se divida", na sua chegada a Downing Street para falar com o homólogo britânico Keir Starmer, antes da cimeira de aliados da Ucrânia.

"Entendo que é muito, muito importante evitar o risco de divisão do Ocidente", disse Giorgia Meloni, após a tensa troca de palavras ocorrida na sexta-feira, durante um encontro entre Volodymyr Zelenky e Donald Trump, na Casa Branca.

A primeira-ministra italiana acrescentou que "a Itália e o Reino Unido podem desempenhar um papel importante" na "construção de pontes", segundo as imagens transmitidas pelos meios de comunicação social no início do seu encontro com Keir Starmer.

Por sua vez, o primeiro-ministro britânico disse a Giorgia Meloni, que a Grã-Bretanha e o Reino Unido têm "uma abordagem muito semelhante sobre as questões importantes que o mundo está a enfrentar neste momento".

"É fantástico tê-la aqui num momento crucial", acrescentou Keir Starmer, que recebeu a primeira-ministra italiana em frente à porta do número 10 de Downing Street com sorrisos, apertos de mão e troca de beijos na cara: "Seja muito bem-vinda", disse o líder britânico a Meloni.

Keir Starmer recordou, de seguida, a sua recente visita a Roma, destacando o tradicional vínculo entre a Itália e o Reino Unido e as suas "posições próximas sobre economia, imigração e segurança".

O chefe do Governo britânico convocou para hoje, em Londres, uma cimeira para promover ações em relação à Ucrânia e à sua segurança, para a qual são esperados mais de uma dezena de líderes europeus, incluindo da França, Alemanha, Dinamarca e Turquia.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, bem como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, também vão estar presentes.

Meloni falou com Trump antes da reunião de hoje em Londres

A primeira-ministra italiana conversou, no sábado à noite, com o presidente dos Estados Unidos sobre o encontro de hoje, em Londres, com o chefe de Estado ucraniano, no âmbito da reunião de líderes europeus sobre a segurança da Ucrânia.

Segundo adianta a agência de notícias Efe, aquela conversa, via telefone, foi revelada esta manhã pelo gabinete de Giorgia Meloni, em comunicado.

"Meloni teve uma conversa telefónica esta noite [com Donald Trump], também tendo em vista o encontro que terá durante o dia de hoje na capital britânica com Zelensky", cita a efe.

A Meloni é considerada uma das principais aliadas de Trump na Europa e, segundo analistas, procura potenciar o seu papel como interlocutora entre os EUA e os países europeus.