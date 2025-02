Primeiro-ministro português recebe Presidente Macron em São Bento sob chuva intensa

O Presidente francês, Emmanuel Macron, foi hoje recebido pelo primeiro-ministro Luís Montenegro à chegada à residência oficial pelas 14:00 sob chuva intensa, mas ambos trocaram abraços, sorrisos e caminharam alguns segundos de mão dada.

Macron chegou à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento (Lisboa) com um atraso de cerca de meia hora em relação à hora prevista -- 13:25 -, onde Luís Montenegro já o aguardava há cerca de cinco minutos de guarda-chuva aberto com o símbolo da República Portuguesa.

Tal como tinha acontecido no encontro em Belém, em que Macron saiu de mão dada com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também em São Bento Montenegro e o Presidente francês caminharam durante breves segundos de mãos unidas.

Depois, os dois seguiram para o topo da escadaria do Palacete de São Bento, onde se fecharam por breves segundos os chapéus-de-chuva para o cumprimento oficial: um passou bem para os repórteres de imagem e um piscar de olho do chefe de Estado francês.

Montenegro e Macron entraram em seguida para um encontro a dois, seguindo-se um almoço de trabalho mais alargado, já com a presença do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e da secretária de Estado dos Assuntos Europeus.