Deputados socialistas dizem ser importante taxa reduzida sobre bebidas da Madeira

Os deputados do PS-Madeira eleitos à Assembleia da República consideram que, tendo em conta a condição ultraperiférica da Região e os custos a ela associados, é fundamental continuar a aplicar uma taxa reduzida sobre o álcool e bebidas espirituosas. Miguel Iglésias e Sofia Canha, visitaram hoje a destilaria ‘Vinha Alta’, empresa sediada na Ponta do Sol, dedicada à produção de aguardentes de frutas, rum e Vinho Madeira, a partir de produtos regionais.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa teve em vista auscultar as preocupações do sector no que concerne ao futuro do imposto especial sobre o consumo de álcool e bebidas espirituosas, que, neste caso, tem um importante impacto ao nível da valorização dos produtos regionais e da consequente sustentabilidade do sector.

“Estamos a falar de um setor muito relevante que, através dos seus produtos, com qualidade reconhecida e valor acrescentado, leva o nome da Madeira além-fronteiras e que, simultaneamente, acaba por representar um incentivo e uma garantia de escoamento para a produção agrícola regional”, destacou Miguel Iglésias, vincando a necessidade de assegurar que, no futuro, continue a ser respeitado este factor diferenciador em termos fiscais.

O parlamentar sublinha que, na senda daquilo que tem vindo a acontecer, os deputados socialistas continuarão comprometidos com a defesa da produção regional, com medidas que garantam a competitividade e sustentabilidade do setor, visando o sucesso de todos os produtores, independentemente da sua dimensão.