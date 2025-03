Novo Hospital da Madeira não tem Unidade de Radioncologia, denuncia o BE

O Bloco de Esquerda (BE) esteve junto à obra do Novo Hospital, para denunciar a falta de uma Unidade de Radioncologia neste projecto, de forma a "garantir tratamento de radioterapia e outro tipo de tratamentos oncológicos para os doentes do Sistema Regional de Saúde".

O cabeça-de-lista e porta-voz do partido, Roberto Almada, evidenciou que "isto acontece porque, mesmo ao lado, do Novo Hospital, existe uma clínica privada de radioncologia, a quem o SESARAM paga para fazer tratamentos para esses mesmos doentes".

A candidatura do Bloco às Eleições Legislativas Regionais questiona o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, sobre o motivo desta opção.

"Não podemos continuar a gastar dinheiro do erário próprio pagando milhões às clínicas privadas, quando podemos ter essa oferta no hospital público", defende Roberto Almada. "Esta é uma falha que é imperdoável".

Numa outra nota, o BE realça que "o SESARAM também não garante a construção de uma unidade aguda para o internamento de doentes do foro psiquiátrico [no Hospital Central e Universitário da Madeira]".

"Essa é uma necessidade que já foi levantada por muitas pessoas, incluindo técnicos da área da saúde mental", recorda Roberto Almada.

Precisamos de ter um hospital que dê respostas para a generalidade das doenças que existem e para a generalidade dos tratamentos que os madeirenses necessitam. Não é isso que, pelos vistos, vai acontecer neste novo hospital

Passa ainda o apelo: "O Novo Hospital é para estar pronto em 2027, ainda vamos a tempo de corrigir estes erros".