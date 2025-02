SESARAM com 2.200 beneficiários do Cartão de Reembolso Especial em 2024

Em 2024, o Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) registou mais de 2.200 beneficiários do Serviço Regional de Saúde detentores do Cartão de Reembolso Especial. Trata-se de uma medida implementada pelo Governo Regional da Madeira, através deste Instituto, com a principal vantagem de garantir um reembolso adicional nas despesas de saúde com consultas médicas.

A presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Rubina Silva, lembra que, a 1 de Dezembro de 2024, entrou em vigor o “aumento da comparticipação nas consultas médicas, o que demonstra a determinação do Governo Regional em apoiar os utentes, tornando os cuidados de saúde mais acessíveis”. A este propósito refere que “os utentes que beneficiam do Cartão de Reembolso Especial foram igualmente abrangidos por esse reforço", reafirmando como prioridade "a garantia de um Serviço Regional de Saúde mais justo e equitativo para todos”.

O Cartão de Reembolso Especial oferece aos beneficiários do SRS-Madeira um reembolso adicional nas despesas com consultas médicas, conforme o escalão atribuído.

O escalão A é destinado a pensionistas que aufiram pensões em montante não superior ao salário mínimo regional e que estejam isentos do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). Actualmente, o valor da comparticipação de reembolso de consultas médicas para este escalão está fixado em 27,50 euros.

Relativamente ao escalão B, abrange beneficiários do SRS-Madeira que aufiram rendimentos em montante não superior ao salário mínimo regional e estejam isentos de IRS. O valor da comparticipação de reembolso de consultas médicas para este escalão é de 25,63 euros.