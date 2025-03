Cooperativa de habitação cria contingente especial para os bombeiros

A ATLANTIDOMUS – Cooperativa de Habitação Económica Atlântica CRL celebrou esta quarta-feira, 19 de Março, um protocolo com a Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, com vista a facilitar o acesso a uma habitação própria permanente ao efectivo regional.

O acordo foi celebrado na sede da Federação de Bombeiros da Região, na Nazaré, numa cerimónia presidida pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Na ocasião, o presidente da ATLANTIDOMUS, Pedro Paixão, explicou que se trata de uma iniciativa que cria um contingente especial de 5%, em empreendimentos seleccionados, destinado aos bombeiros profissionais, municipais e voluntários da Região para o acesso a habitação a custos controlados.

Entre os critérios de selecção, constam as condições económicas e sociais dos bombeiros, assim como a zona de residência e de trabalho dos mesmos. Os bombeiros devem estar no activo.

"Tudo faremos para que este protocolo se efective", garantiu o responsável pela Cooperativa de Habitação Económica, sem esquecer a necessidade de apoio por parte das autarquias e do Governo Regional na cedência de terrenos.

Martinho Freitas, presidente da Federação de Bombeiros da Região, louvou a iniciativa privada destinada a todo o efectivo regional numa altura em que a dificuldade de acesso à habitação é crescente, sobretudo entre os mais jovens.

O chefe do Executivo Madeirense, mostrou-se "sensibilizado" com o protocolo celebrado entre a Federação de Bombeiros e a ATLANTIDOMUS. "É essencial nós termos uma oferta de habitação acessível e digna para os jovens quadros dos bombeiros. Esta é uma profissão que deve ter, da nossa parte, o máximo de reconhecimento público porque é muito importante", disse Miguel Albuquerque.

Nova Cooperativa de Habitação criada na Madeira Pedro Paixão é o presidente da direcção da ATLANTIDOMUS

O líder do Governo Regional destacou a sua satisfação com o aumento de cooperativas de habitação na Região, que permitirão disponibilizar habitações com preços 30 a 35% inferiores aos praticados no mercado. "Temos de ter uma oferta capaz de satisfazer os segmentos", frisou.

Miguel Albuquerque considera que a Madeira está "no bom caminho", pronta para avançar "rapidamente com mais habitação cooperativa, essencial em todos os concelhos".

O governante lembrou o "quadro de apoio vasto" existente para as cooperativas de habitação, nomeadamente a cedência de terrenos públicos, a redução do IVA em 4%, entre outras medidas que visam facilitar a criação de habitação acessível na Região.

Miguel Albuquerque começou e terminou a sua intervenção lembrando que está "muito condicionado" naquilo que pode dizer, tendo em conta que é candidato às Eleições Regionais do próximo domingo pelo PSD. As aparições públicas do governante têm motivado diversas queixas junto da Comissão Nacional de Eleições.