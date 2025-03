Majoração para as cooperativas divide Arquitectos é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Ordem apoia decisão da Câmara do Funchal em permitir que os edifícios a custos controlados possam ter 20% de construção acima do previsto no PDM, mas Rui Campos Matos, Luis Vilhena e Paulo David duvidam da eficácia e deixam alertas.

Nota ainda para estabilidade condicionada. Questões ideológicas e batalha judicial em torno das ajudas do Estado às empresas têm fragilizado o CINM que, ainda assim, cresceu 6,6% em 2024. Candidatos às eleições regionais dão a receita para restaurar a credibilidade e a competitividade da praça madeirense.

“Será uma honra enorme representar Portugal” para se referir à banda madeirense NAPA, que ruma à Suíça levando na bagagem ‘Deslocado’, “um quase hino, cheio de gente dentro”.

Ainda na cultura, saiba também que Dialecticae Piano Trio actuará no Festival de Música da Madeira e que “o teatro tem sempre futuro”. “O Mundo está a mudar de uma forma assustadora, mas a arte nunca vai acabar”, diz Ricardo Castro, actor do espectáculo de comédia ‘Pénis (uma espécie) de musical’, que estará em cena a 21 e 22 de Março.

Por fim, seguradora condenada a pagar verba que advogado desviou.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt. É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.