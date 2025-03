Domingo para ficar em casa e alerta

O Arquipélago da Madeira da Madeira está hoje sob influência de uma depressão que os meteorologistas deram o nome Laurence, o que implica que poderá não ser um bom dia para os habituais passeios em família, mas sim para se resguardar em casa., mas sempre atento às condições meteorológicas e possíveis consequências ao seu redor.

De acordo com a previsão do IPMA para este domingo, 16 de Março de 2025, o céu apresenta-se muito nublado, com abertas a partir do meio da tarde (pode ser que aí dê para o tal passeio, mas sempre com cautelas), mas até lá haverá períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da tarde, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas.

O vento soprará moderado a forte (30 a 40 km/hora) de sudoeste, rodando para noroeste a partir do final da manhã, por vezes com rajadas até 70 km/hora, e soprando forte (35 a 50 km/hora) nas terras altas, com rajadas até 90 km/hora.

Depressão Laurence chega em força na manhã de domingo Há aviso laranja para a agitação marítima e amarelo para o vento e a chuva. IPMA reforça previsão com comunicado especial

No caso específico do Funchal, o céu muito nublado, com abertas a partir do meio da tarde, com períodos de chuva, por vezes forte, e até meio da tarde, com vento moderado a forte (30 a 40 km/h) de sudoeste, por vezes com rajadas até 65 km/h, tornando-se em geral fraco (inferior a 20 km/h) a partir da tarde, implica que as população esteja em alerta.

Capitania emite aviso de vento forte Acompanhando a recomendação do IPMA para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima do Arquipélago da Madeira, a Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de vento forte até às 18h00 de amanhã, 16 de Março.

Isto porque se é óbvio, para a maioria pelo menos, que o mar não está convidativo para um mergulho, por estar frio (a temperatura da água do mar rondará os 18/19º Celsius) e chuvoso, a verdade é que ainda não se deverá sentir o pior no que toca ao estado da ondulação. Na costa Norte, as ondas de Noroeste terão 1,5 a 2 metros, aumentando para 2,5 a 3,5 metros a partir do final da tarde, enquanto na costa Sul as ondas de Sudoeste terão 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a partir do final da tarde.