Votar por uma mudança

Dentro de poucos dias teremos novas eleições legislativas regionais e os madeirenses serão chamados a escolher quem os irá representar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Consequentemente, essa escolha irá igualmente determinar quem irá governar a Região.

Ao longo das últimas semanas, e perante um indisfarçável desgaste pelo facto de termos as terceiras eleições legislativas regionais em pouco tempo, a população da Madeira e do Porto Santo tem assistido a inúmeras ações de campanha por parte dos vários partidos e candidatos. Apesar do cansaço acumulado com atos eleitorais sucessivos, a escolha do próximo domingo deve ser uma escolha bem ponderada, informada e consciente, pelo que conhecer as propostas dos partidos é mais importante do que os brindes das campanhas ou os sound bites de um ou outro candidato. E aqui reside um ponto fundamental, para essa tomada de decisão. Quem apresenta medidas concretas? Quem tem soluções para os problemas da Região? Quem está efetivamente preparado para fazer diferente e fazer melhor?

Enquanto uns se dizem responsáveis, outros dizem estar prontos, e outros ainda tentam mostrar que agora não cometerão as traições do passado aos madeirenses, há um facto indesmentível: apenas o Partido Socialista apresentou um programa eleitoral, que pode ser consultado, analisado, discutido. De nada valem promessas vagas de outros partidos, ou mesmo críticas ao programa do PS, se do seu lado nada têm para apresentar. Como sempre, só é criticado quem faz, e o PS é o único a fazer.

O programa do PS propõe-se a melhorar a qualidade de vida, baixando o IVA e o IRS, aumentando as reformas através do complemento regional para idosos e assegurando um subsídio de insularidade digno a todos os trabalhadores. Na Habitação, criar um programa para aquisição da primeira casa, construir habitações a baixo custo, apoiar a remodelação de casas degradadas e ampliar o programa de apoio às rendas. No caso da Educação, essencial para capacitar os nossos jovens, está previsto o fim das propinas para os estudantes madeirenses no ensino superior e creches gratuitas para todas as crianças. Para a Saúde, que continua a atravessar graves problemas, sobretudo no acesso por parte de quem tem menos possibilidades, o objetivo é diminuir as listas de espera, apostar na hospitalização domiciliária e reduzir internamentos, bem como contratar mais profissionais de saúde. É ainda proposto resolver as altas problemáticas, permitindo que os hospitais dos Marmeleiros e Dr. João de Almada sejam transformados em estruturas residenciais ou lares, além de reconverter o hospital Dr. Nélio Mendonça em hospital secundário, como hospital de reabilitação, com valências de cuidados continuados, de unidade do doente frágil e de medicina paliativa. O setor primário não fica obviamente esquecido, com medidas para aumentar o valor pago aos produtores de banana, cana de açúcar e uva, apoios à produção e comercialização de produtos agrícolas e à renovação da frota pesqueira. Claro que todas estas medidas só fazem sentido e apenas serão possíveis com uma mudança de governação, onde tenhamos um governo com menos secretarias regionais, que concretize obras públicas estruturantes, que coordene a sua ação descentralizada em articulação com as autarquias e que corte na despesa do Governo e das empresas públicas regionais.

Dia 23 é dia de votar por uma mudança no destino da nossa Região, por uma Madeira melhor.