CNF representado na Taça da Europa de Juniores em Portimão

Neste último fim-de-semana, dias 8 e 9 de Março, "Portimão foi palco da Taça da Europa de Juniores, um evento de grande relevância no panorama do judo internacional", na qual o Clube Naval do Funchal (CNF) "marcou presença através do árbitro internacional César Nicola, convocado pela Federação Portuguesa de Judo (FPJ) para integrar a equipa de arbitragem da prova".

Paralelamente, "Martim Nicola também foi chamado para competir neste torneio de elevado nível competitivo", mas "devido a uma lesão sofrida no Campeonato Nacional de Juniores, viu-se impossibilitado de entrar em ação", informa o clube.