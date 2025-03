Semana da Árvore 2025 dá especial atenção ao patagarro

O Dia Mundial da Árvore e o Dia Internacional da Floresta vão ser celebrados no Funchal através da Semana da Árvore 2025, que decorre entre os dias 17 e 21 de Março, sendo que este ano é dada especial atenção ao patagarro. A semana será repleta de actividades no Parque Ecológico do Funchal.

Segundo explica nota à imprensa, o objectivo é "promover a consciencialização ambiental e proporcionar momentos de lazer e aprendizagem em contacto direto com a natureza, dirigidos a todas as idades".

O patagarro, uma ave marinha com estatuto vulnerável nas Ilhas Canárias e na Madeira, vai estar em destaque nesta edição, dado que se encontra em curso um projeto ao nível da Macaronésia, no qual o município é o coordenador. "Esta espécie nidifica em áreas com vegetação nativa no interior dos vales, sendo fundamental aumentar o conhecimento para desenhar um plano de acção eficaz para a sua conservação", explica.

A Câmara Municipal do Funchal conta que cerca de 700 participantes, incluindo alunos de diversas escolas e instituições.