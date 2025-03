Costa sul e regiões montanhosas sob aviso amarelo para chuva

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) coloca a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso amarelo para precipitação entre as 21 horas de terça-feira, 11 de Março, e as 3 horas de quarta-feira.

O aviso prevê períodos de chuva, passando a aguaceiros, por vezes forte.

Também as regiões montanhosas encontram-se sob aviso amarelo, durante o mesmo período de tempo, devido ao vento, que soprará de sudoeste rodando para oeste, com rajadas que podem atingir os 100km/h.

Tal como já tinha sido noticiado pelo DIÁRIO, a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão hoje sob aviso amarelo, entre as 11h26 e as 18 horas, devido à agitação marítima. As ondas serão de noroeste com 4 a 5 metros.