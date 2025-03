IPMA actualiza avisos para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou os avisos meteorológicos para a Madeira.

Na Costa Norte da Madeira e na ilha do Porto Santo o alerta laranja para agitação marítima passa a estar válido das 7h16 deste sábado, 8 de Março, até às 6 horas de segunda-feira, 10 de Março. Estão previstas ondas de noroeste com 5 a 6 metros, com altura máxima que pode atingir os 11 metros.

A costa norte, sul e regiões montanhosas da Madeira, assim como a ilha do Porto Santo estarão sob alerta amarelo devido ao vento. Na Madeira e na Ilha Dourada o aviso vigora entre as 7h16 e as 18 horas de hoje, sendo que na Madeira o vento será de oeste, com rajadas até 80 km/h e no Porto Santo de oeste/noroeste, com rajadas até 85 km/h. Nas regiões montanhosas as rajadas poderão atingir os 110 km/h, neste último caso o alerta vigora até às 21 horas deste sábado.

Já entre as 6 horas e as 18 horas de segunda-feira, 10 de Março, tanto a costa norte da Madeira como o Porto Santo vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima. Estão previstas ondas de noroeste com 4 a 5 metros.