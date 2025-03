Estas eleições regionais antecipadas acontecem menos de um ano depois das anteriores, sendo que estamos perante uma repetição de ciclos. Durante muitas décadas, especialmente a nível regional, mas também no Continente e Açores, a maioria absoluta foi sinónimo da dita “estabilidade governativa”. No entanto, o tempo das maiorias absolutas obtidas por um único partido terminou, um pouco por todo o lado, e deixou marcas, vícios, tentáculos que teimam em querer persistir.

No fundo, a democracia está a passar por uma nova fase, e estamos a sofrer “dores de crescimento” ou de transformação. O problema é que as pessoas que são eleitas não estão a conseguir lidar com estas mudanças e dialogar de forma a garantir a dita estabilidade. Continuam sem conseguir fazer consensos e acordos em prol de causas transversais e necessidades das pessoas, prosseguem nas suas capelinhas e o resultado está à vista. Por sua vez, tem que haver mais transparência e dignidade no que diz respeito a exercer um cargo político.

Não é aceitável estarmos a saltar de escândalo em escândalo, com suspeitas de corrupção dos nossos mais altos representantes. Temo que essa realidade e o facto de estarmos sempre a repetir eleições canse o eleitorado, fazendo com que cresça o dito “voto de protesto” com consequências desastrosas para a democracia, ou que simplesmente se deixe de acreditar num futuro mais estável e suba a abstenção que, por si só, já é extremamente elevada.

Só que, quer queiramos quer não, são os representantes eleitos que decidem o rumo das coisas, e de nada adianta se queixar e reclamar no dia após as eleições. São as pessoas que decidem o futuro com o seu voto e, se houver repetição de resultados, está mais do que visto que as pessoas querem que haja um entendimento entre várias forças partidárias, e não querem regressar ao tempo das maiorias absolutas. Por mais que custe àqueles que se habituaram a essa realidade, é tempo de mudar e de evoluir para sairmos deste ciclo vicioso.

Não há como fugir da queda do governo nacional e isso terá influência nos resultados das eleições regionais. A “doença” é a mesma: escândalos. No entanto, esta crise foi acelerada pelo próprio Montenegro, com a apresentação de uma moção de confiança com chumbo garantido, depois de ter “sobrevivido” a duas moções de censura. Há razões que a própria razão desconhece?... Vale também lembrar os escândalos em outros partidos, dos quais o CHEGA destaca-se pela negativa. Depois do triste episódio das malas roubadas por Miguel Arruda, ficamos a saber que 15 deputados e dirigentes dessa força partidária têm problemas com a justiça e o fisco, para além de um ex-militante ter sido acusado de abuso sexual e um dirigente atual de prostituição de menor. A política deve ser encarada com mais seriedade e respeito, e os partidos têm que ser o exemplo na prática, e não apenas nas palavras.

A semelhança entre as propostas e programas eleitorais de diversos partidos da oposição. É gritante, às vezes torna-se repetitivo assistir às reportagens das diversas ações de campanha, e deixa-me a pensar se não deveriam se sentar, dialogar em pé de igualdade e formar uma espécie de coligação assumida, em vez de brincarem às casinhas e aos acordos pós-eleitorais. Essa dificuldade de por as diferenças e os egos de parte e se unir é, muitas vezes, o que leva a que as pessoas olhem com desconfiança para as possíveis alternativas. A dificuldade de união e consenso não está apenas em quem tem governado; está também em quem quer ser alternativa. E tenho visto muitos erros cometidos e oportunidades perdidas na última década, só por causa do individualismo partidário. Aguardo por cenas dos próximos capítulos.

A temperatura da campanha é essa mesmo: morna. Muitas pessoas estão um pouco desmobilizadas e cansadas de campanhas eleitorais. Outras estão ainda desiludidas com alguns partidos onde votaram anteriormente pelas suas manobras políticas, e com outros que se envolveram em escândalos. Quem tem alguma consciência social e política está com maiores dificuldades em acreditar, por assim dizer. Há até quem diga que vai votar por consciência da importância do voto, mas sem convicção. Este é um mau sinal para a democracia. Passadas estas eleições, todos os partidos deviam fazer uma autoavaliação das suas estruturas e perceber que o que está a acontecer não é devido às “circunstâncias externas” apenas. Têm que fazer mea culpa, deixar de sacudir a água do capote, corrigir o que está mal e mudar.

A campanha eleitoral está muito virada para a comunicação social. Então, muitos partidos envolvem líderes nacionais para maior visibilidade, ou realizam iniciativas com os seus próprios militantes e simpatizantes para mostrar número. Por sua vez, o partido que tem estado no governo fala mais do passado do que no futuro, não percebendo que as pessoas já estão a expressar há algum (muito) tempo que querem uma fórmula diferente, e que o tempo não volta pra trás. E tenho que mencionar os cartazes. Analisando de forma geral, sem particularizar, considero que muitos falham em passar uma mensagem clara ou apelativa e outros são deveras populistas, feitos por forças partidárias que, como se costuma dizer, “não têm sarna para se coçar”. Às vezes, menos é mais.