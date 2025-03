PSP realiza operação no âmbito das deslocações em viagens de finalistas

A Policia de Segurança Pública (PSP) realiza a partir de hoje uma operação de sensibilização junto da comunidade escolar no âmbito das deslocações em viagens de finalistas, alertando os estudantes para o consumo excessivo de álcool e droga.

A operação "Viagem de Finalistas", vai decorrer até dia 21 de março com ações de sensibilização destinadas a alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, especifica a polícia em comunicado.

Esta operação visa "prevenir a criminalidade e delinquência nas viagens de finalistas, programadas para as férias da Páscoa, as quais podem ocorrer em território nacional ou ter lugar noutros países, sendo Espanha o destino externo mais frequente".

A PSP justifica esta operação com o registo de alguns incidentes nestas viagens, geralmente conotados com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas.

Por isso, a PSP vai reforçar as ações de sensibilização no sentido de consciencializar os jovens para a prevenção de comportamentos aditivos, de risco e ilícitos associados às viagens de finalistas.

A polícia adianta que as ações de sensibilização vão ser realizadas pelos polícias afetos ao Programa Escola Segura que vão transmitir "aos alunos orientações de autoproteção, direcionadas para comportamentos nos espaços de diversão noturna, em especial os que estejam relacionados com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de bebidas oferecidas por desconhecidos, alertando para o uso, cada vez mais frequente, da 'droga da violação' e dos riscos do seu consumo".

A par da sensibilização para a adoção de comportamentos responsáveis e medidas de autoproteção, a PSP chama também a atenção para a necessidade do cumprimento das regras de civismo e cidadania, designadamente nos alojamentos onde os alunos ficam hospedados, tendo em conta os episódios recorrentes de vandalismo nesses locais.

A polícia aconselha os estudantes que se vão deslocar em viagem de finalistas a não saírem sozinhos à noite, não aceitarem favores, ainda que pedidos por parte de conhecidos e amigos, e a estarem sempre atento em locais com maior afluência de pessoas como cafés, restaurantes, grandes centros comerciais, transportes públicos, aeroportos, estações de caminho-de-ferro, de autocarros e metro, entre outros.

Recomenda ainda os jovens a terem atenção aos pertences pessoais, a não aceitar bebidas (ou qualquer outra coisa) de estranhos, nunca perder o copo de vista e observar sempre a preparação da bebida pedida e não exibir joias ou objetos de valor.