Bolieiro quer afirmar os Açores como destino turístico sustentável

O presidente do Governo dos Açores considerou hoje que o compromisso do seu executivo não é "apenas atrair visitantes", mas afirmar a região como um "destino turístico sustentável".

Na sequência de um encontro com o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, José Manuel Bolieiro declarou que o "compromisso não é apenas atrair visitantes, mas afirmar os Açores como um destino turístico sustentável, onde o desenvolvimento do setor beneficia tanto quem visita como quem cá [Açores] vive".

O líder do executivo regional destacou, no encontro que teve lugar no segundo dia da Better Tourism Lisboa (BTL) 2025, que os Açores foram o primeiro arquipélago do mundo certificado como "Destino Sustentável" com nível ouro, resultado de um "trabalho contínuo na preservação ambiental e na promoção de um turismo responsável".

Citado em nota de imprensa, Bolieiro referiu que a sustentabilidade "não é apenas uma meta, mas um princípio orientador do crescimento económico e social da região".

"Queremos um turismo que valorize os nossos recursos naturais e culturais, que respeite o equilíbrio ambiental e que contribua para o desenvolvimento harmonioso das nossas comunidades", afirmou Bolieiro.

O presidente da Assembleia da República, também citado no comunicado, declarou que os Açores "são uma região que tanto tem dado e tanto tem para dar, sendo um exemplo a nível nacional, não só no turismo, mas também na conservação e utilização sustentável do mar".

Na quarta-feira, o presidente do Governo dos Açores defendeu que a região "tem ainda muito potencial" para crescer na procura turística, com o aumento da qualidade da oferta e com a defesa da sustentabilidade, rejeitando ter como base a contenção.

"Temos ainda muito potencial para crescer em termos de quantidade, mas temos tido um crescimento consistente e, sobretudo, qualitativo", afirmou José Manuel Bolieiro, no âmbito de uma visita ao 'stand' dos Açores na BTL, a maior feira de turismo do país, que decorre em Lisboa, até domingo.