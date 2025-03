ISAL envolvido em projecto internacional de gestão de eventos

Arrancou esta quinta-feira, 13 de Março, no Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), mais uma acção no âmbito de um projecto de mobilidade académica, realizado em parceria com a Universidade Paris-Est Créteil.

Ao abrigo desta iniciativa, estão na Madeira uma dezena de estudantes europeus e docentes da Fondation INFA, instituição de formação profissional sediada em Paris.

"Os discentes de especialização em organização de eventos deslocam-se especificamente à Região Autónoma da Madeira para apresentar e discutir as melhores práticas de organização e gestão de eventos. Refira-se que para a concretização deste projecto, os discentes europeus em mobilidade, criaram a associação 'Mobility For Us', através da qual organizaram diversas actividades de angariação de fundos", podemos ler numa nota remetida à imprensa pelo ISAL.

A programação do projecto conta com a realização de workshops e palestras dirigidas a discentes da Licenciatura de Turismo do ISAL e a realização de visitas orientadas ao património cultural edificado regional.