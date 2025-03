Formação marca início das actividades do mês da Protecção Civil

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, esteve este sábado presente no CIGMA para a formação “Identificação do risco, Análise da Vulnerabilidade e Autorregulação Emocional em Situações de Emergência”, destinada a docentes e que se realizará nos dias 8, 15, 22 e 29 de março, no âmbito do Mês da Proteção Civil 2025.

Bruno Pereira destacou que, no âmbito do dia da Protecção Civil, celebrado a 1 de Março, esta formação e consequentes iniciativas têm como principal objectivo capacitar os docentes com conhecimentos em relação às temáticas da proteção civil e competências psicossociais, para que fiquem mais conscientes e capazes de promover a sua introdução nas temáticas escolares, de forma a capacitar a comunidade educativa de meios e ferramentas que permitam a salvaguarda aquando de uma situação de emergência. “O nosso objetivo é que através de vós que são professores, logo as pessoas que trabalham com estas crianças e jovens, possamos desenvolver conteúdos e comportamentos e, essencialmente, desenvolver uma cultura de risco” ressaltou o autarca.

Como sublinhou Bruno Pereira, o risco é “inevitável”, mas pode ser gerido através de iniciativas que permitam identificar “quais são os comportamentos mais adequados a adotar de um ponto de vista psicossocial, através do controlo da ansiedade e do receio, que podem ser treinados para que, perante uma situação de risco, sejam controlados e possam ser identificados também esses riscos, através do trabalho feito em conjunto convosco.” Acrescentou ainda que “o trabalho ao nível local é essencial”.

O autarca reforçou que muitas das iniciativas previstas para o Mês da Proteção Civil serão dirigidas aos jovens e alunos do ensino básico, através de um trabalho desenvolvido junto das escolas, salientando que este trabalho com as crianças é muito relevante para a formação da sociedade, ao permitir que, através da formação de competências, seja possível alcançar os agregados familiares.

Por fim, Bruno Pereira recordou que o trabalho da Câmara Municipal do Funchal neste âmbito é contínuo, relembrando que, no ano passado, o executivo municipal realizou um total de 125 iniciativas de sensibilização e formação dirigidas a crianças, jovens e escolas no contexto da protecção civil.