Cooperação na agenda da visita a Londres da chefe da diplomacia europeia

O apoio à Ucrânia e a estabilidade nos Balcãs Ocidentais vão estar na agenda da visita da chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, esta terça-feira, a Londres, para contactos com o Governo britânico.

A Alta-Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança vai ser recebida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, e o ministro da Defesa, John Healey, e vai encontrar-se com o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Roly Walker.

De acordo com um comunicado, Londres e Bruxelas vão discutir formas de aumentar a pressão económica sobre a Rússia para alcançar a paz na Ucrânia e também colaboração no combate a ameaças híbridas de Moscovo, como ciberataques, interferência eleitoral e a desinformação.

Estima-se que as sanções impostas pelo Reino Unido, UE e outros parceiros internacionais terão privado a economia russa de 450 mil milhões de dólares (412 mil milhões de euros no câmbio atual) desde fevereiro de 2022.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, reiterou o desejo de colaboração com a UE para garantir uma "paz paz justa e duradoura" na Ucrânia.

"É fundamental reforçar a nossa parceria com a UE e trabalhar em conjunto para pôr fim a esta guerra e garantir a segurança de todos os nossos cidadãos", afirmou.

A cooperação militar é outro dos temas de discussão previstos, nomeadamente sobre como aproveitar a experiência da Operação INTERFLEX do Reino Unido e da Missão de Aconselhamento Militar da UE na Ucrânia, que, no total, formaram mais de 120 mil soldados ucranianos.

O ministro da Defesa, John Healey, vincou que "o aprofundamento das nossas relações em matéria de defesa com os nossos aliados da UE e da NATO é vital durante este período crítico".

"A segurança europeia começa na Ucrânia. O Reino Unido e a UE estão unidos na nossa determinação de apoiar a Ucrânia", acrescentou.

O encontro acontece no âmbito de uma aproximação à UE, da qual o Reino Unido saiu em 2021, desde a entrada em funções do governo trabalhista de Keir Starmer, em julho passado.

Starmer participou numa reunião do Conselho Europeu em fevereiro e convidou os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa, para participarem na cimeira de líderes sobre a Ucrânia, em Londres, no início deste mês.

A primeira cimeira UE-Reino Unido do período pós-Brexit está prevista para 19 de Maio.