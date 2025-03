Agenda do dia condicionada pelo clima

Com a maioria das actividades entre portas, o domingo é marcado por uma agenda de cariz religioso e cultural, mas também desportivo.

Então, pela 09h00, decorre a XV Assembleia do Renovamento Carismático Católico da Diocese do Funchal, com o tema "Sede Alegres na Esperança", com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, no Colégio de Santa Teresinha, no Funchal.

Pelas 11h00, terá lugar um espectáculo do XXXVIII Festival de Música da Madeira, que leva o conto Musical "Zina, a Baleia Azul", com texto de Maria Aurora, ao Centro de Congressos da Madeira.

Pelas 15h00, a AD Camacha recebe o Marítimo B, num 'derby' para o Campeonato de Portugal, que terá lugar no Complexo Desportivo da Camacha.

À mesma hora, 15h00, começa a AD Machico - Guarda, para a mesma prova, o Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico.

No escalão principal e um pouco mais tarde, pelas 15h30, será a vez do Nacional - Casa Pia, em jogo da I Liga, que acontece no Estádio da Madeira.

Pelas 16h00, começam as celebrações oficiais do 563.º aniversário da elevação da Freguesia da Ribeira Brava, festividade que começa hoje e termina a 23 de Março, com um cartaz de 'encher o olho'.

Mas, para hoje, a essa hora, começa a Missa Solene em honra do padroeiro São Bento, na Igreja Matriz da Ribeira Brava,

Também às 16h00, decorre a apresentação da Nova Colecção Bailha "Bordado em Movimento", no Espaço Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira, na Rua dos Ferreiros, 152, no Funchal.

Às 16h30, terá espaço o lançamento do Livro "Dragão que só , de Rosarinho Pupo, na FNAC Madeira.

Às 18h00, outro momento do XXXVIII Festival de Música da Madeira, com a actuação dos London Handel Players, na Igreja de Santa Clara.

A nível da política, os partidos entram na última semana de campanha rumo às legislativas regionais de 23 de Março.

09h00 - FORÇA MADEIRA (PTP.MPT.RIR) com acção de Campanha, na Igreja do Estreito de Câmara de Lobos.

09h45 - PS-Madeira com iniciativa de contacto com a população junto à igreja da Nazaré, no Funchal.

10h00 - Iniciativa Liberal vai estar no Mercado do Santo da Serra e pelas 14h00 haverá almoço na Adega do Pomar, na Camacha.

10h00 - Os candidatos do CHEGA Madeira estarão em acção, entre as 10h00 e as 13h00, na promenade na Ribeira Brava, com uma tenda de campanha e com contactos com a população nas áreas circundantes. Na parte da tarde, o contacto com a população da zona continuará com os candidatos nos carros de campanha.

11h00 - Bloco de Esquerda em acção de campanha com Catarina Martins, eurodeputada do BE no Parlamento Europeu, no Mercado Estreito de Câmara de Lobos.

11:00 – A Nova Direita estará no Bairro da Nazaré (estacionamento em frente ao RG3), com o dia dedicado à comunidade do Bairro.

11h30 - CDU realiza iniciativa de campanha eleitoral no concelho de Santa Cruz, estando prevista uma paragem dos candidatos e apoiantes desta candidatura junto ao "Caniço Shopping".

11h45 - JPP estará em acção política com o porta-voz Élvio Sousa, junto à Igreja de Santo António, no Funchal.

12h00 - ADN faz acção de campanha, com apresentação de Joana Amaral Dias como candidata à Presidência da República com o apoio do ADN, no Boutique Castanheiro, sendo que após esse evento seguirão rumo ao Mercado do Santo da Serra para uma acção de campanha.

13h30 - CDS-PP Madeira em acção política onde abordará assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, no restaurante Btagados (o antigo), sito à Via Expresso 1, número 38, em Santana.

14h00 - Candidatura do PSD/Madeira estará em campanha na Rua do Vale da Ajuda, em São Martinho (junto à Pastelaria Penha D'Águia), no Funchal, numa iniciativa política com a presença do presidente do partido, Miguel Albuquerque.

14h00 - PPM em acção de campanha a realizar na Praça da Autonomia, onde revelarão a sua posição autonómica representada em algumas medidas que integram o seu programa eleitoral.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 16 de Março, Dia Mundial do Urso Panda, mas também Dia da Liberdade de Informação:

1802 - O Presidente norte-americano, Thomas Jefferson, assina a legislação que estabelece a Academia Militar West Point dos Estados Unidos.

1825 - Nasce Camilo Castelo Branco, autor de "Amor de Perdição", "A Queda de Um Anjo" e "A Corja".

1851 - A Espanha assina a Concordata com a Santa Sé.

1901 - É fundada a Sociedade Nacional de Belas Artes. É reconhecida como instituição de utilidade pública por Lei 282 de 28 de Outubro de 1914, e resulta da fusão da Sociedade Promotora (1860) e o Grémio Artístico (1890), este descendente do conhecido "Grupo do Leão".

1916 - No Governo de António José de Almeida é criado o Ministério do Trabalho e Previdência Social pela lei nº. 494 da Presidência da República e publicada no Diário do Governo n.º 52/1916

1917 - Kerenski proclama a República na Rússia.

1922 - O Reino Unido reconhece o Reino do Egito.

1927 - O avião Argus dos portugueses Sarmento de Beires, Jorge Castilho e Manuel Gouveia faz a primeira travessia noturna do Atlântico Sul.

1935 - A Alemanha de Hitler repudia as cláusulas de desarmamento previstas no Tratado de Versalhes. Começa o reequipamento militar do país.

1959 - Morre, com 61 anos, o poeta António Botto, autor de "Baionetas da Morte".

1961 - Os ataques da União dos Povos de Angola no distrito angolano do Cuanza-Norte atingem Carmona, Aldeia Viçosa e Vista Alegre.

1962 - A URSS lança o primeiro satélite Cosmos.

1965 - Início da terceira marcha de Selma a Montgomery no Estado norte-americano do Alabama. Cercados por 2.000 soldados do Exército americano, 1.900 membros da Guarda Nacional do Alabama sob comando federal e muitos agentes do FBI e marechais federais, os manifestantes avançam 16 Km ao longo de todo o dia pela Route 80, conhecida no Alabama como a "Rodovia Jefferson Davis". Os manifestantes alcançaram Montgomery a 24 de março e o Capitólio do Estado do Alabama em 25 de março.

- Massacre de My Lai, aldeia da vila de Son My na província de Quang Ngai, do centro do Vietname, onde cerca de 500 habitantes desarmados são mortos por soldados norte-americanos, num dos episódios mais marcantes durante a guerra do Vietname.

1974 - Tentativa falhada de golpe militar contra o regime. Só os homens do Regimento de Infantaria 5 das Caldas da Rainha, comandados pelo Capitão Armando Marques Ramos, marcham sobre Lisboa.

1978 - É inaugurada a Academia da Força Aérea.

- Rapto, em Roma, do primeiro-ministro italiano e presidente do Partido Democrata Cristão Aldo Moro, por um comando das Brigadas Vermelhas.

1979 - O PSD retira o apoio ao Governo de Mota Pinto.

- Morre, com 90 anos, Jean Monnet, politico, economista e diplomata francês, figura chave na fundação da União Europeia.

1986 - A Suíça rejeita, em referendo, a adesão à Organização das Nações Unidas (ONU).

1993 - Morre, aos 69 anos, a escritora Natália Correia, deputada, dramaturga, poetisa, jornalista, antiga diretora da revista Vida Mundial, autora de "Dimensão Encontrada". Estreou-se na ficção com o romance infantil "Aventuras de um Pequeno Herói", em 1945.

1999 - Demite-se o diretor da Polícia Judiciária Fernando Negrão, no âmbito do processo de investigação do 'Caso Moderna'.

2003 - A Cimeira dos Açores junta na Base das Lajes o Presidente dos Estados Unidos, George Bush, os primeiros-ministros do Reino Unido e de Espanha, Tony Blair e José Maria Aznar, e o primeiro-ministro português José Manuel Durão Barroso. No encontro, é decidida a invasão do Iraque, iniciada quatro dias depois.

2004 - É inaugurado, em Lisboa, o Centro Nacional de Apoio ao Imigrante.

2006 - É aprovada em votação final global a proposta de Lei que fixa a aplicação do Sistema Integrado da Avaliação de Desempenho na Administração Pública e que determina a sua revisão ainda este ano.

- O Conselho de Ministros aprova o decreto que cria a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados para idosos doentes e cidadãos em situação de dependência.

2007 - A Assembleia Nacional Popular chinesa aprova a lei da propriedade, que dá igual proteção às propriedades públicas e privadas, tendo também revisto uma lei que acaba com os benefícios às empresas estrangeiras.

2008 - O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, é reconduzido, por cinco anos, na chefia do governo.

- O Salão do Livro de Paris, França, com Israel como convidado de honra (o que leva ao boicote por parte de vários países árabes e muçulmanos), é evacuado durante uma hora devido a um alerta de bomba.

- Morre, aos 71 anos, Rodrigues Maximiano, antigo inspetor-geral da Administração Interna e magistrado do Ministério Público de carreira.

2009 - Morre, aos 71 anos, Abdelkébir Khatibi, escritor, sociólogo e investigador marroquino. Especialista em literatura magrebina de expressão francesa.

2010 - Um militar português da Força Nacional Destacada da missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) no Kosovo morre na sequência de uma prova de aptidão física.

2012 - Berta Cabral é reeleita para a presidência do PSD/Açores com 99,7% dos votos.

- Morre, aos 85 anos, Estanislao Basora, antiga glória de futebol do Barcelona da década de 1950.

2013 - Os zimbabueanos aprovam por 94,5 por cento dos votos a nova Constituição que abre caminho a novas eleições e que deve pôr fim à coabitação entre Robert Mugabe, de 89 anos, e Morgan Tsvangirai.

2014 - Num referendo considerado ilegal pela comunidade internacional a Crimeia decide tornar-se independente da Ucrânia e anexar-se à Rússia, levando a União Europeia a aplicar, no dia seguinte, a primeira de uma série de sanções a Moscovo.

2015 - A Procuradoria brasileira acusa formalmente o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT, de Dilma Rousseff), João Vaccari Neto, e outras 26 pessoas por branqueamento de capitais, associação criminosa e corrupção no caso Petrobras.

2016 - A Assembleia da República aprova o Orçamento do Estado para 2016 proposto pelo Governo PS, com os votos favoráveis do PS, BE, PCP e PEV, a abstenção do PAN e os votos contra do PSD e do CDS-PP.

2020 - A Organização Mundial de Saúde declara que a pandemia de covid-19 é "a maior crise sanitária global do nosso tempo"

- Covid-19: a República Checa fecha fronteiras, quer aos estrangeiros que queiram entrar, quer aos cidadãos nacionais que pretendam sair do país, como medida contra a pandemia de coronavírus.

- A ministra da Saúde, Marta Temido, anuncia que Portugal registou a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus.

- O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, comunica a suspensão do tráfego aéreo entre Portugal e Espanha, bem com as ligações ferroviárias e as duas ligações fluviais. É reposto o controlo de fronteiras terrestres comuns mas limitado à circulação de mercadorias e trabalhadores transfronteiriços.

- As escolas, as universidades, as creches e as atividades de tempos livres encerram a atividade letiva e não letiva presencial em todo o país devido à pandemia de Covid-19, a medida é reavaliada no dia 09 de abril.

- A Noruega fecha os portos e aeroportos e reforça os controlos fronteiriços, reservando-se ao direito de proibir a entrada no seu território devido à pandemia de Covid-19.

2021 - Morre, aos 96 anos, Laura Serra, militante e ex-dirigente do PCP.

2022 - O Conselho da Europa expulsa a Rússia do principal órgão de direitos humanos do continente devido à invasão e guerra na Ucrânia e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deixa de examinar os processos judiciais contra a Rússia.

- O Presidente Ucraniano, Volodymyr Zelensky, fala no Congresso dos Estados Unidos da América por vídeo.

Este é o septuagésimo quinto dia do ano. Faltam 290 dias para o termo de 2025.

