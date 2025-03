Xarabanda com 'casa cheia' em Londres

Realizou-se, ontem, o primeiro concerto em Londres, com os dois músicos da Associação Xarabanda, Roberto Moniz e Francisco Jesus, no Scalabrini Center. A música tradicional madeirense esteve em destaque neste espectáculo que com contou com a presença de mais de duas centenas de pessoas.

Os cordofones madeirenses foram os instrumentos utilizados pelos artistas que estão em Londres, de propósito para divulgar a música tradicional madeirense.

A participação dos músicos madeirenses enquadra-se no projecto da divulgação da cultura madeirense à volta do mundo, que está a ser promovido pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social em parceria com a Associação Xarabanda e outras instituições ligadas a casas e clubes associados da diáspora madeirense.

O repertório do concerto foi baseado em Mouriscas, Bailinhos, Despique, Charamba, originais de músicos madeirenses, como é o caso de “Madeira d’Honra”, com música de Roberto Moniz e letra de Ana Paula Spínola, músicas do Max e irmãos Freitas, assim como, outras canções da tradição musical madeirense, tais como o tradicional Baile das Camacheiras, os Velhos Briguentos, o Despique - Tradicional e por fim o Bailinho da Madeira.

Para além de muitos emigrantes madeirenses, participaram no concerto também membros da comunidade italiana e inglesa.