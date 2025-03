Governo ucraniano substitui chefe do Estado-Maior do Exército

O ministro ucraniano da Defesa, Rustem Umerov anunciou hoje que o major-general Anatoliy Barhylevych foi substituído no cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas pelo major-general Andri Hatov.

"Estamos a prosseguir a reforma militar. Estamos a transformar sistematicamente as Forças Armadas da Ucrânia para aumentar a sua eficácia em combate. Isto implica a reestruturação do sistema de comando e a aplicação de normas claras", afirmou Umerov numa publicação nas redes sociais.

O ministro explicou que o Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, nomeou hoje oficialmente Hnatov, seguindo a sua recomendação.

"Ele tem mais de 27 anos de experiência militar e comandou uma brigada de fuzileiros navais, as tropas do comando operacional "Leste" e as forças conjuntas das Forças Armadas da Ucrânia", acrescentou Rustem Umerov sobre o novo chefe do Estado-Maior.

Anatoliy Barhylevych, que tinha assumido o cargo em fevereiro de 2024, ocupará agora o cargo de inspetor-chefe do Ministério da Defesa, com a missão de assegurar o cumprimento das normas militares e reforçar a disciplina no seio das Forças Armadas, explicou o governante. "A transformação continua. Estamos a reforçar o exército para alcançar a vitória", concluiu.