'Pinóquio na Escola' arranca hoje para promover literacia mediática

A iniciativa de promoção de literacia mediática ‘Pinóquio na Escola’ arranca, esta terça-feira, nas escolas do país e conta com o apoio da Representação da Comissão Europeia em Portugal, revelou ontem a instituição.

O projecto promovido pelo jornal Polígrafo e pela Fundação Calouste Gulbenkian tem como principal “objectivo sensibilizar e capacitar alunos do ensino secundário na luta contra a desinformação, reforçando o pensamento crítico e incentivando um consumo de informação mais responsável”.

O ‘Pinóquio na Escola’ prevê a realização de um 'roadshow' (apresentações itinerantes) educativo, entre Março e Abril, que passará por nove cidades de Portugal continental e ilhas, começando pelo Funchal. A primeira sessão está agendada, para as 10 horas, na Escola Secundária Francisco Franco. Na parte da tarde, pelas 15 horas, é a vez da Escola Secundária Jaime Moniz receber esta iniciativa.

“Promover o combate às narrativas falsas e fortalecer a capacidade dos alunos para analisar criticamente a informação que consomem” é a missão deste projecto que decorre em dois momentos distintos.

Em primeiro lugar, a promoção dos 'workshops' (grupos de debate) interactivos que ajudam alunos e professores a identificar e desconstruir estratégias de desinformação no mundo digital, através do acesso a ferramentas e materiais pedagógicos gratuitos, incentivando um consumo de informação mais crítico e consciente, sobretudo nas redes sociais.

Em segundo lugar, acontecerá um concurso nacional que desafia os estudantes do ensino secundários a criar conteúdos originais (em diversos formatos) para desmontar as narrativas enganosas que circulam ou circularam no espaço público europeu.

As candidaturas para a segunda fase do projecto devem ser feitas entre os dias 18 de Março e 30 de Maio através da página do projecto (https://especiais.poligrafo.pt/pinoquio/), onde será disponibilizado um formulário.

Além da Representação da Comissão Europeia, o ‘Pinóquio na Escola’ conta ainda com o apoio do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e a Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à sessão de abertura do Parlamento dos Jovens – Ensino Secundário, que irá decorrer na sala de plenários do Parlamento madeirense.

A secretaria regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa participa, na sessão de abertura do programa, que vai juntar 62 alunos, oriundos de 12 estabelecimentos de ensino, sob o tema ‘Novas Tecnologias Oportunidades e Desafios para os Jovens’.

Educar para a cidadania, estimular o gosto pela participação cívica e política, dar a conhecer a Assembleia, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate e o processo de decisão do Parlamento, promover a discussão democrática e o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões são alguns dos objectivos do programa Parlamento dos Jovens.

É habitual estas sessões contarem com a presença de deputados da Assembleia da República. Este ano, por acontecer em plena campanha eleitoral, a Conferência de Líderes da Assembleia da República decidiu realizar o programa sem o contributo dos parlamentares nacionais.

O programa Parlamento dos Jovens, da Assembleia da República, desenvolve-se em parceira com o Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Instituto Português do Desporto e Juventude, IP (IPDJ) e as Direcções Regionais de Educação dos Açores e da Madeira.

Faz, este ano, 30 anos que foi criado o Parlamento dos Jovens.

Doze escolas do ensino secundário participam no Parlamento dos Jovens Será nesta terça-feira que a Assembleia Legislativa da Madeira acolhe mais uma edição do Parlamento dos Jovens, desta feita destinada aos estudantes do Ensino Secundário. A sessão, que contará com Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, tem início marcado para as 9h30.

12h00 A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, visita o Auditório do Jardim Municipal com o objectivo de se inteirar das intervenções recentemente concluídas naquele espaço.

14h15 O Sindicato de Hotelaria promove, na sua Sede à Rua da Alegria, no Funchal, uma conferência de imprensa, “devido a ausência de resposta do Governo Regional sobre o pedido de intervenção administrativa sobre o aumento dos salários dos trabalhadores da Hotelaria”. O sindicato recorda que o pedido foi feito no dia 25 de Fevereiro na Quinta Vigia.

REGIONAIS

PS: 10h45 - Contacto com a população na Rua Dr. Fernão de Ornelas; 18 horas - Contacto com a população junto às paragens na Avenida do Mar.

IL: 17 horas - Acção de Rua Fernão de Ornelas, no Funchal.

Nova direita: 11 horas – Complexo Habitacional Quinta Falcão (junto ao bar Quinta Falcão), Complexo Habitacional do Galeão, Complexo Habitacional D. João; 14 horas - Sítio de São João (junto ao Externato São João).

Livre: 10 horas - Reunião com o Sindicato dos Professores da Madeira (Calçada da Cabouqueira, 22, Funchal), com Marta Sofia e Élvio Camacho, cabeças-de-lista e Jorge Pinto, deputado na República; 11h30 - Acção de campanha de rua no Caniçal com Marta Sofia, Élvio Camacho e Jorge Pinto; 17 horas - Acção de campanha com Marta Sofia e Élvio Camacho, no Largo do Chafariz, Funchal.

Coligação Força Madeira: 09h30 - Contacto com a população de Santa Cruz; 15 horas - declarações à comunicação social (Porto de Mercadorias do Caniçal); 16h30 - Reunião com SERAM.

Chega: 15 horas - Candidatos darão declarações no Largo da Vila Porto Santo.

BE: 10h30 - Iniciativa junto do Centro de Saúde do Bom Jesus.

JPP: 12h30 - Iniciativa na Rua Fernão de Ornelas, junto ao Largo do Phelps, com o porta-voz Élvio Sousa.

CDU: Encontro no Museu Casa da Luz, pelas 18h30, estando prevista a intervenção de Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, assim como de candidatos às eleições.

PPM: 11 horas – Iniciativa junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, com a presença do secretário-geral do PPM, Paulo Estêvão e do presidente do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira.

ADN: Acção de campanha em frente ao Lar da Bela Vista.

PSD: 11 horas - Iniciativa junto à Escola Padre Manuel Álvares, na Rib. Brava.

PAN: 10h30 - Iniciativa no Curral das Freiras; 14 horas - Iniciativa em Santo António.

CDS: 12h30 - Iniciativa no Miradouro Pico da Torre, em Câmara de Lobos.

CULTURA

10h00 Apresentação do Festival MEO Sons do Mar 2025, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

DESPORTO

11h00 O CDR Santanense irá levar a cabo, na Praça CR7, a cerimónia de apresentação, à comunicação social, da 1.ª etapa da World Inline Cup ‘Madeira Roller Marathon’ e do ‘Biosfera Roller Skate’. Em caso de mau tempo a apresentação passará para a sala de apresentações da Direcção Regional do Desporto.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Março e Dia Mundial do Serviço Social:

1776 - As forças de George Washington ocupam Boston, no Massachusetts, depois de esta cidade ter sido evacuada pelas tropas britânicas.

1798 - É criado o Observatório Real da Marinha Portuguesa.

1834 - Vitória sobre o regime absolutista com a emissão dos decretos de exoneração do infante D. Miguel e de abolição da Casa do Infantado. Todos os bens são incorporados no património do Reino.

1842 - É promulgado o Novo Código Administrativo português, que prevê a criação dos Governos Civis. Entrará em vigor a 03 de julho e manter-se-á em vigor durante 30 anos.

1871 - O jornal A Revolução de Setembro apresenta o programa do Cenáculo, de Antero de Quental, Eça de Queiroz, Jaime Batalha Reis, Oliveira Martins, Manuel de Arriaga e Teófilo Braga.

- Início do levantamento da Comuna de Paris.

1875 - É fundado o Ginásio Clube Português, em Lisboa.

1897 - São criadas as Escolas Normais portuguesas, para habilitação de professores de instrução primária.

1901 - É fundado o Centro Nacional Académico, transformado no ano seguinte em Centro Académico de Democracia Cristã.

1903 -- Morre o poeta português António Nobre, 33 anos, autor de "Só" e "Despedidas".

1911 - É constituído o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a partir do Arquivo Real, com origem em 1378.

1922 - Mahatma Gandhi é preso, na Índia, por desobediência civil.

1938 - O presidente mexicano Lazaro Cardenas nacionaliza os terrenos petrolíferos norte-americanos e britânicos.

1961 - A Força Aérea portuguesa começa os bombardeamentos das possíveis bases da UPA, no Norte de Angola.

1962 - O Governo francês e representantes dos rebeldes argelinos assinam, em Evian-les-Bains, o acordo de cessar-fogo, que põe termo à guerra de libertação da Argélia.

1965 - O Rei Farouk do Egipto morre no exílio, em Roma.

1968 - Massacre de My Lai, na província de Quang Ngai, Vietname. 504 civis vietnamitas são mortos por tropas norte-americanas. A Justiça dos EUA deduzirá acusação sobre 25 oficiais.

1974 - É emitido o segundo e último comunicado do Movimento dos Oficiais das Forças Armadas, até 25 de Abril. Analisa a tentativa de golpe de 16 de março e denuncia o papel da PIDE, na perseguição de militares.

1981 - O Governo português considera persona non grata o Embaixador de Cuba em Lisboa, Manuel Esteves Perez.

1982 - Quatro jornalistas de uma equipa de televisão holandesa são abatidos a tiro numa área rural de El Salvador, pelo exército do ditador Somoza.

1983 - Morre, no exílio, Umberto II de Itália.

1987 - Início, em Pequim, da quarta e última ronda de negociações sobre o processo de transferência da soberania de Macau para a China.

1988 - É constituída a Fundação Oriente.

- O arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles recebe a Ordem Militar de Cristo.

1990 - Mota Amaral derrota Álvaro Dâmaso nas eleições para a liderança do PSD-Açores.

- Realizam-se as primeiras eleições livres e pluripartidárias na RDA, em 50 anos. Vence a Aliança pela Alemanha, coligação dominada pela democrata cristã CDU.

1991 - O Conselho de Segurança da ONU formaliza o cessar-fogo da Guerra do Golfo.

1993 - O embaixador Orlando Vilela, o juiz Melo Franco, o médico Machado Caetano e o maestro Ivo Cruz são algumas das 44 personalidades condecorados pelo presidente da República Mário Soares.

1996 - O investigador e ensaísta português Óscar Lopes recebe o Prémio Vida Literária da Associação Portuguesa de Escritores.

- Morre o historiador português Jorge Borges de Macedo, 75 anos.

- Morre o poeta grego Odisseus Elytis, 85 anos, Prémio Nobel da Literatura em 1979.

2001 - Portugal conquista 29 medalhas, sete das quais de ouro, no I Campeonato do Mundo de Atletismo em pista coberta para Deficientes.

- Morre o músico norte-americano John Phillips, membro fundador do grupo The Mamas and the Papas.

2003 - Os Inspetores de desarmamento da ONU começam a abandonar o Iraque. Cerca de 120 funcionários das Nações Unidas partem da capital iraquiana.

2004 - O poeta Vasco Graça Moura recebe a Coroa de Ouro do Festival de Poesia de Struga, em Paris.

- A Inspecção-Geral do Ambiente autua 900 empresas, no âmbito da investigação sobre os produtores de óleos.

2006 - "Alice", de Marco Martins, conquista os prémios da crítica internacional, de melhor realizador e melhor fotografia do Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata, na Argentina.

- José A. Palma Caetano recebe o Grande Prémio de Tradução do Pen Clube e da Associação Portuguesa de Tradutores, por "Extinção", de Thomas Bernhard.

- Estreia da ópera "Il Dissoluto Assolto", de Azio Corghi e José Saramago.

2007 - O Partido do Centro do primeiro-ministro finlandês, Matti Vanhanen, vence as eleições legislativas por uma margem mínima.

2008 - Morre o realizador britânico Anthony Minghella, em Londres aos 54 anos, na sequência de uma hemorragia cerebral. "O Paciente Inglês" e "Cold Mountain" são dois dos mais premiados filmes realizados por Minghella

- Morre o escritor inglês Arthur C. Clarke, aos 90 anos no Sri Lanka. Era considerado um dos mestres da ficção científica

2009 - Morre Natasha Richardson, atriz britânica, 45 anos.

2010 - Morre o ator norte-americano Fess Parker, um ícone do cinema nos Estados Unidos por ter encarnado "Davy Crockett", nos anos 1950, na sua propriedade de Santa Ynez, na Califórnia.

2011 - As autoridades do Bahrein anunciam ter destruído o monumento da Praça Pérola, em Manamá, símbolo da contestação violentamente reprimida pelas forças governamentais.

2012 - O ex-pastor luterano Joachim Gauck é eleito décimo primeiro Presidente da Alemanha, na Assembleia, na Assembleia Federal, em sufrágio indireto, por grande maioria.

- Samba Djaló, ex-chefe das informações militares da Guiné-Bissau quando Zamora Induta foi chefe das Forças Armadas guineenses, é assassinado a tiro em Bissau.

- Morre, aos 51 anos, António Leitão, antigo atleta, medalha de bronze nos 5.000 metros dos Jogos Olímpicos de Los Angeles1984, Estados Unidos.

2013 - Os ministros das Finanças da Zona Euro aceitam a proposta de Chipre para excluir os proprietários de contas bancárias com menos de 100 mil euros do imposto que se lhes pretendia aplicar, no âmbito do pacote de ajuda financeira de 10 mil milhões de euros.

2014 - Os juízes do Tribunal Constitucional alemão validam definitivamente o Mecanismo Europeu de Estabilidade da zona euro.

- Morre, aos 72 anos, José Medeiros Ferreira, historiador, político e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do I Governo Constitucional (1976-1978), chefiado por Mário Soares, e responsável na elaboração do pedido de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia.

2015 - 21 turistas estrangeiros e um polícia tunisino são mortos num atentado contra o museu do Bardo em Tunes, Tunísia.

2016 - A polícia belga detém cinco pessoas na operação antiterrorismo desencadeada em Bruxelas, entre as quais o principal suspeito dos ataques de Paris, Salah Abdeslam, e a família que o acolheu.

- O jornal Diário Económico publica a sua última edição em papel e passa a funcionar apenas em formato "online" e televisivo.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decreta a reposição dos complementos de reforma aos trabalhadores do setor público empresarial.

- Lula da Silva é ministro-chefe da casa Civil durante cerca de três horas, porque uma terceira liminar (providência cautelar), desta vez, da Justiça Federal de São Paulo, suspende a nomeação feita pela Presidente Dilma Rousseff.

- A União Europeia e a Turquia chegam a acordo sobre a gestão dos fluxos migratórios.

- Morre, aos 91 anos, Joaquim Campos, antigo árbitro internacional português que representou Portugal nos Mundiais de futebol de 1958, na Suécia, e de 1966, em Inglaterra.

2017 - Um homem é abatido no aeroporto de Orly, em Paris, após roubar uma arma a um militar do dispositivo de vigilância antiterrorista e de, antes, já ter disparado sobre agentes numa operação 'stop' e roubado dois carros.

- Morre, aos 68 anos, Bernie Wrightson, autor e ilustrador norte-americano, conhecido por ser um dos responsáveis pela personagem de "Monstro do Pântano".

- Morre, aos 90 anos, Chuck Berry, guitarrista norte-americano.

2018 - Vladimir Putin é reeleito para um quarto mandato como Presidente da Rússia.

2019 - Pelo menos três pessoas são mortas e nove ficam feridas num tiroteio em Utrecht, Holanda. A polícia divulga algumas horas depois a detenção do principal suspeito, um homem de 37 anos, nascido na Turquia e com um historial que inclui tentativa de assassinato, violação e roubo.

2020 - Covid-19: Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decreta o estado de emergência em Portugal, por 15 dias, a partir das 00:00 de 19 de março, devido à pandemia de covid-19, o estado de emergência é decretado pela primeira vez desde o 25 de Abril de 1974, depois de ouvir o Conselho de Estado e de ter obtido o parecer positivo do Governo e da aprovação do decreto pela Assembleia da República. O estado de emergência contempla o confinamento obrigatório e restrições à circulação na via pública.

- O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, classifica o novo coronavírus como um "inimigo da Humanidade".

- O Governo timorense proíbe, durante um mês, a entrada no país a estrangeiros não-residentes que tenham estado num país com casos de covid-19.

- O Governo de Angola decide suspender todos os voos internacionais de e para o país, apesar de o país não ter ainda nenhum caso registado de infeção com o vírus da covid-19.

- As autoridades da Guiné-Bissau anunciam o encerramento das fronteiras e a interdição à aterragem de voos no aeroporto de Bissau.

2021 - Covid-19: As autoridades de saúde portuguesas decidem retomar a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, três dias depois do anúncio de uma suspensão temporária devido a relatos em vários países de casos de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.

O Parlamento espanhol aprova uma lei que legaliza a eutanásia e o suicídio assistido, tornando a Espanha um dos sete países do mundo a autorizar que um doente com uma doença incurável decida morrer para pôr fim ao seu sofrimento, depois da Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nova Zelândia e Colômbia.

2022 - A Polícia de Intervenção Rápida invade a sede do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) em Bissau. O partido considera o caso como estratégia dos adversários políticos para impedir a realização do congresso que foi marcado e adiado por duas vezes.

- O português Pedro Pablo Pichardo conquista a medalha de prata no triplo salto nos campeonatos do mundo de atletismo em pista coberta, em Belgrado, ao conseguir 17,46 metros, na segunda tentativa.

- A portuguesa Auriol Dongmo, líder mundial do ano, sagra-se campeã do mundo de lançamento do peso, nos Mundiais em pista coberta, em Belgrado, com um novo recorde nacional absoluto de 20,43 metros.

- Morre, com 77 anos, Michel da Costa, 'chef' distinguido pelo Guia Michelin na década de 1970, responsável pela mesa de 5.040 metros que, em 1998, inscreveu a inauguração da Ponte Vasco da Gama no Livro de Recordes do Guinness, com uma feijoada que serviu mais de 15 mil pessoas.

- Morre, aos 77 anos, Joel Hasse Ferreira, membro do Partido Socialista Português, deputado eleito pela antiga União da Esquerda para a Democracia Socialista, na III legislatura, e pelo PS, na VI, VII, VIII e IX legislaturas, e deputado no Parlamento Europeu.

2023 - Morre, aos 80 anos, Pedro Solbes, político espanhol, antigo vice-primeiro-ministro no Governo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2009), secretário de Estado para as Comunidades Europeias na altura em que estava a ser negociada a adesão de Espanha à União Europeia (UE), entre 1985 e 1991, ministro da Agricultura (1991-1993) e da Economia nos governos liderados pelo socialista Felipe González.

- Morre, aos 74 anos, Amável Alves, antigo dirigente e membro do Comité Central do PCP e da CGTP-IN.

2024 - É confirmada a reeleição de Vladimir Putin para um quinto mandato como Presidente da Rússia, com mais de 87 por cento dos votos, com críticas da comunidade internacional sobre a transparência do processo.

- Morre, aos 71 anos, Joaquim Santos, antigo piloto de ralis, foi campeão nacional de ralis por quatro vezes - em 1982, 1983, 1984 e 1992.

PENSAMENTO DO DIA

Com o saber cresce a dúvida J. W. Goethe (1749-1832), escritor alemão

Este é o septuagésimo sétimo dia do ano. Faltam 288 dias para o termo de 2025.