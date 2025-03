Secretário de Estado do Vaticano afasta renúncia do Papa

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afastou hoje a possibilidade de o Papa Francisco, internado há mais de um mês em Roma devido a problemas respiratórios, abdicar devido a questões de saúde.

"De modo algum", respondeu prontamente Parolin aos jornalistas à margem de um evento por ocasião do Ramadão, sobre a hipótese de Francisco abdicar.

O cardeal italiano, citado pela agência Ansa, relatou que teve a sua última conversa com o pontífice de 88 anos na semana passada no Hospital Gemelli e que o encontrou melhor do que na visita anterior, mas alertou que se trata apenas de uma "avaliação externa" sobre o seu estado de saúde.

"Creio que nos devemos cingir aos boletins médicos, porque são eles que nos dizem exatamente o estado do Papa", acrescentou o secretário de Estado do Vaticano.

Apesar das suas melhoras nos últimos dias, as especulações sobre a renúncia de Francisco avolumaram-se ao longo dos 32 dias do seu internamento devido a uma dupla pneumonia, à semelhança do que fez o seu antecessor, Bento XVI.

O líder católico entregou uma carta de demissão logo após a sua eleição em março de 2013, para o caso de se sentir inapto para continuar a exercer o seu trabalho na Santa Sé.

Parolin reconheceu que "não se pode ter discussões aprofundadas" com o Papa e que "são-lhe apresentadas as diversas situações" sobre o governo da Igreja, negando logo de seguida de forma categórica a possibilidade de renúncia.

Na última atualização do boletim médico do papa, o Vaticano informou hoje que Francisco precisa de um fluxo menor de oxigénio no seu tratamento e pode dispensar por instantes as cânulas nasais durante o dia.

O estado de saúde mantém-se estacionário e o pontífice argentino passou o dia entre repouso, fisioterapia motora e respiratória e "um pouco de trabalho", indicou o serviço de imprensa do Vaticano aos jornalistas.

A equipa médica do Hospital Gemelli está a reduzir progressivamente o tempo passado com suporte de oxigénio, recorrendo a cânulas nasais durante o dia e a uma máscara que cobre o nariz e a boca à noite.

O fluxo de oxigénio, anteriormente descrito como "fluxo elevado", é agora alternado com um fluxo reduzido e o Papa pode até dispensá-lo durante "breves períodos" quando executa curtas deslocações.

A ventilação mecânica não invasiva durante a noite (máscara) também está a ser gradualmente reduzida, acrescentou a unidade de imprensa, sem adiantar mais pormenores.

O Papa sofreu vários ataques respiratórios que geraram receios sobre a evolução do seu estado de saúde, mas melhorou nas últimas duas semanas.

Francisco, que teve o lobo superior do pulmão direito removido aos 21 anos, sofre de problemas respiratórios e passou por várias dificuldades de saúde nos últimos anos.

Este internamento, o quarto e mais longo desde o início do seu pontificado em 2013, prolonga-se à medida que se aproximam as celebrações da Páscoa, o momento litúrgico mais importante do calendário católico.