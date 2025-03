“As pessoas na Madeira sempre estiveram habituadas a ter estabilidade política, essa estabilidade foi essencial para as conquistas que conseguimos alcançar em termos de crescimento económico e desenvolvimento", afirmou hoje Miguel Albuquerque à margem de uma ação de campanha no centro do Funchal.

Referindo-se à moção de censura que motivou a queda do executivo por si liderado, o cabeça-de-lista do PSD às Regionais do próximo domingo reconheceu que "[as pessoas] estão um pouco ressentidas relativamente àquilo que se passou", mas atirou as culpas para "o excesso de ambição dos Partidos da oposição”.

Albuquerque consideram que os madeirenses "entendem que o Governo foi derrubado sem nenhuma razão e entendem que aquilo que foi a votação em Maio do ano passado acabou por ser defraudada".

O líder social-democrata reiterou ainda a convicção de que, "neste momento, os madeirenses e porto-santenses já sabem em quem vão votar no próximo domingo", uma decisão que assume aguardar "com confiança e serenidade".

Ainda assim não deixou passa a oportunidade para apelar ao voto. "Só o PSD/Madeira é capaz de dar continuidade ao ciclo de crescimento, desenvolvimento e prosperidade que actualmente se vive na Região", sublinhou.

Na ocasião, Miguel Albuquerque refutou ainda a ideia de que o desgaste provocado pela realização de eleições sucessivas possa ter impacto na abstenção, garantindo que "a Madeira é das regiões do País onde esta taxa é menor".