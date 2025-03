Avisos meteorológicos prolongados pelos menos até quinta-feira

Os avisos meteorológicos para o vento e a agitação marítima no arquipélago da Madeira, bem como para a chuva, que tem sido nota dominante nos últimos dias, foram já prolongados esta segunda-feira até quinta-feira, 20 de Março.

O aviso mais gravoso, o vermelho para a agitação marítima que prevê ondas até 16 metros na costa Norte e Porto Santo, ficará em vigor até às 15 horas de hoje, segunda-feira, passando depois a aviso amarelo até às 00h00 de terça-feira, com um ligeiro período de interrupção para voltar a ser reactivado entre as 06h00 de quarta-feira e as 07h00 de quinta-feira, agora abrangendo a costa sul da Madeira, sendo que ondas podem chegar aos 4 a 4,5 metros de altura.

Quanto ao vento, que foi o que mais marcou a maioria dos madeirenses nesta noite, está em modo laranja até às 15h00, com rajadas que podem chegar aos 95 km/hora na costa Sul e costa Norte, bem como no Porto Santo, enquanto nas zonas montanhosas as rajadas podem chegar aos 120 km/hora, mas isso não é novidade, pois já estavam em vigor. Contudo, o IPMA também prevê desagravar o aviso para a amarelo entre as 15 horas e as 18h00, reactivando-o entre as 03h00 e as 21h00 de quarta-feira, 19, com rajadas de vento até 100 km/hora nas zonas altas e 80 km/hora a Sul e Norte da costa da Madeira e no Porto Santo, em ambos os períodos.

Por fim, a chuva, aí entra a novidade, com precipitação por vezes forte entre as 18h00 de amanhã, terça-feira, e as 09h00 de quarta-feira, motivo para novo aviso amarelo para todo o Arquipélago da Madeira.

Como habitualmente, estas previsões são dinâmicas e tanto podem ser agravadas como aliviadas, dependendo da evolução do sistema.