Aviso laranja para agitação marítima prolongado

O aviso laranja de agitação marítima, que prevê ondas de até 11 metros de altura, nomeadamente na costa Norte da Madeira e no Porto Santo, foi prolongado por mais algumas horas, primeiro até às 00h00 de dia 10 de Março, agora mais recentemente até às 07h00.

Segundo o IPMA o período com ondas de Noroeste com 5 a 6 metros, com altura máxima que pode atingir os 11 metros estende-se assim entre as 03h00 da próxima madrugada, 8 de Março, por mais de 48 horas, até às 7 da manhã de segunda-feira.

Mas, antes disso, a partir das 18h00 de hoje até às 03h00 de amanhã, vigora um aviso amarelo para a agitação marítima, com ondas de Noroeste com 4 a 5 metros.

O aviso amarelo de vento de Oeste com rajadas até 80 km/hora na costa Sul, 85 km/hora nas costas Norte e Porto Santo, e que pode atingir 110 km/hora nas zonas montanhosas, também foi prolongado, vigorando agora entre as 15h00 (na montanha) e as 18h00 (nas zonas costeiras) desta sexta-feira e as 15h00 (na costa sul) e as 18h00 de domingo.