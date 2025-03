Aviso laranja para agitação marítima prolongado até às 12 horas de domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a prolongar o aviso laranja que tinha sido emitido para o Arquipélago da Madeira.

Agora, o aviso entra em vigor às 3 horas de sábado, dia 8 de Março, e estende-se até às 12 horas de domingo, dia 9 de Março. O aviso laranja abrange a Costa Norte da Madeira e o Porto Santo, onde as ondas de Noroeste podem atingir os 11 metros de altura.

Aliás, antes mesmo do Dia da Mulher será emitido um aviso amarelo para a agitação marítima nestas zonas, entre as 21 horas de sexta-feira e as 3 horas de sábado, com ondas que podem chagar aos cinco metros.

Na Costa Sul da Madeira o aviso amarelo vigora entre as 3 horas de sábado e as 12 horas de domingo.

O vento também vai soprar com bastante intensidade na Costa Norte, Costa Sul, Regiões Montanhosas e Porto Santo. Para a Costa Norte e Porto Santo o IPMA emitiu um aviso amarelo entre as 18 horas de sexta-feira e as 12 horas de domingo, zonas onde o vento de Oeste pode atingir os 85 km/h.

Na Costa Sul o aviso para o vento está em vigor entre as 18 horas de sexta-feira e as 15 horas de sábado e, nas Regiões Montanhosas, entre as 15 horas de amanhã e as 12 horas de domingo, onde o vento de Oeste pode chegar aos 110 km/h.

Além disso, foi também emitido um aviso amarelo para a chuva, que abrange as Regiões Montanhosas e a Costa Sul da Madeira que entra em vigor às 00 horas e estende-se até às 6 horas de amanhã.