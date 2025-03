Cafôfo diz que Albuquerque é uma “bomba-relógio”

Este domingo, na Nazaré, onde esteve em contacto com a população, o candidato socialista a presidente do Governo Regional voltou a dizer que "está na hora de a Região deixar de ter um Governo a prazo", reforçando o apelo ao voto no PS, para "garantir estabilidade governativa".

Paulo Cafôfo sublinhou, a propósito, que "as terceiras eleições regionais no espaço de um ano e meio têm como denominador comum Miguel Albuquerque e o facto de ser arguido num processo por suspeitas de corrupção".

“Enquanto tivermos Miguel Albuquerque no Governo, teremos sempre um Governo a prazo e não um Governo que seja duradouro”, vincou o cabeça-de-lista socialista às Regionais de dia 23, acrescentando que Albuquerque é “uma bomba-relógio” e que, !a qualquer momento, a evolução do processo pode levar a que rebente uma bomba e ele possa cair!.

“Nós não queremos ter um presidente do Governo que seja arguido, que possa novamente cair e termos eleições antecipadas", insistiu, enfatizando o apelo à convergência de votos no seu partido, que de resto tem sido um denominador comum no seu discurso de campanha.