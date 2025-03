PSD diz que houve tentativas "antes desta tarde" para evitar queda do Governo

O líder parlamentar do PSD revelou hoje que existiram "tentativas" da sua parte, "antes desta tarde", para evitar a rejeição da moção de confiança apresentada pelo Governo.

"Antes desta tarde houve, evidentemente, da minha parte, do líder parlamentar do PSD, tentativas para que nós pudéssemos chegar hoje aqui com esta questão resolvida", afirmou Hugo Soares aos jornalistas à saída do plenário, após a votação da moção de confiança.

O líder parlamentar do PSD afirmou que "o Governo foi até onde podia", responsabilizando o PS por o país ir novamente a eleições legislativas.

"O Governo predispôs-se junto do PS para que houvesse a comissão parlamentar de inquérito com o objeto que o PS queria, nos termos em que o PS queria, com uma condição apenas, pôr um prazo. Chegámos ao ponto de ir até aos 60 dias de prazo para que houvesse um prazo onde começasse e onde terminasse, porque tudo isto tem que ter um fim, como eu creio que todos os portugueses percebem", afirmou.

Hugo Soares considerou que o PSD "não quis" estes termos e preferiu "derrubar o Governo e provocar eleições".