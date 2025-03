Bomba da II Guerra Mundial descoberta em Paris interrompe ligações ferroviárias

Os comboios Eurostar com destino a Londres e todas as ligações ferroviárias com destino ao norte de França foram interrompidas após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial em Paris.

A SNCF, o operador ferroviário francês, disse que as ligações ferroviárias vão ser interrompidas na Gare du Nord, Paris, até ao meio da manhã, a pedido da polícia.

🚨🇫🇷ALERTE - La circulation est totalement SUSPENDUE à la #GareduNord à #Paris, après la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale.



A Gare du Nord é um importante centro de transportes ferroviárias europeu, servindo destinos internacionais no norte de França, bem como o principal aeroporto de Paris além das ligações regionais.

A descoberta de bombas da Grande Guerra (1914-1918) ou da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ainda são descobertas com frequência em França, mas é raro estarem localizadas em zonas densamente povoadas.

As autoridades francesas ainda não informaram sobre o tipo de bomba que foi encontrada.