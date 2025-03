Conselho de Ministros reúne-se na segunda-feira

O Governo convocou hoje uma reunião do Conselho de Ministros para segunda-feira, véspera do debate da moção de confiança na Assemleia da República que, a ser aprovada, ditará a queda do executivo.

A reunião tem início agendado para as 10:00 e realiza-se na residência oficial do primeiro-ministro, no Palácio de São Bento, em Lisboa.

A reunião, presidida por Luís Montenegro, poderá ser a última do Governo em plenitude de funções dado que o parlamento debate na próxima terça-feira uma moção de confiança apresentada pelo executivo minoritário PSD/CDS-PP, que tem chumbo anunciado, com os votos do PS e Chega.