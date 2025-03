Chega apresenta soluções para a crise habitacional

A comitiva do Chega esteve hoje em campanha nas zonas da Ajuda e na Nazaré, com o intuito de compreender como a crise habitacional afecta tantas famílias, “num momento em que as pessoas estão fartas dos altos preços da habitação e do elevado custo de vida”, refere nota à imprensa.

Durante a ação, foram apresentadas medidas que visam capacitar os madeirenses a adquirir habitação própria permanente, destacando-se os direitos de superfície – que permitem construir em terrenos públicos, com projecto aprovado pelas autarquias sem a necessidade de os adquirir – e a redução de impostos na compra e na construção da primeira habitação própria permanente.

Além disso, o partido defende o fortalecimento das cooperativas de habitação, um instrumento que une esforços e recursos das famílias para tornar o acesso a um lar digno. “Estas propostas têm por objectivo combater a especulação imobiliária e criar condições justas e acessíveis para todos os cidadãos da região”, reiterou.