155 agricultores já tiveram apoio na mecanização

O director regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, acompanhado por técnicos da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico, visitou duas explorações agrícolas dos jovens Tiago França e Gabriel Gonçalves, com áreas de 2.500 m2 e 1.000 m2, localizadas na Santa, no Porto Moniz, tendo "ambas beneficiado do apoio" desta direcção regional para "a movimentação dos solos para posterior plantação", refere uma nota de imprensa divulgada hoje.

"De salientar que, nos últimos três anos, foram apoiados 155 agricultores ao nível da mecanização agrícola, a que correspondem 3.670 horas de trabalho, sobretudo com tractores", informa a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente (SRAPA), "apoio esse que foi extensivo aos agricultores mais afectados pelos incêndios de Outubro do ano passado, sobretudo nos concelhos da Calheta e do Porto Moniz, de modo a uma maior rapidez na reposição do potencial agrícola. Nestes dois primeiros meses de 2025, são já 35 os agricultores que solicitaram a colaboração dos serviços de mecanização agrícola, a que correspondem 67.600 m2", garante.

Marco Caldeira defende, citado, que é fundamental "continuar a assegurar as condições e a disponibilizar os meios em benefício de todos os agricultores da Madeira e do Porto Santo, nomeadamente através da mecanização agrícola", reconhecendo o enorme contributo da actividade para a economia regional.

Refira-se que "a mecanização agrícola, ainda que condicionada pelas características muito particulares da agricultura na Região, contribui para a facilitação e agilização dos trabalhos agrícolas, bem como para a recuperação e o aumento da área agrícola disponível", conclui a SRAPA.