Vítor Gaspar deixa cargo de director no Fundo Monetário Internacional em Novembro

Vítor Gaspar vai deixar o cargo de diretor do departamento de Assuntos Orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI) em novembro deste ano, anunciou hoje a organização.

O ex-ministro das Finanças português entrou para o FMI em 2014 para liderar os Assuntos Orçamentais e, "nos últimos 11 anos, o departamento fortaleceu significativamente a sua posição global entre especialistas em política orçamental e formuladores de políticas", lê-se no comunicado do FMI.

Gaspar "trabalhou para desenvolver a especialização da instituição em todas as áreas de finanças públicas, incluindo política tributária, administração de receitas, política de despesas e gestão de finanças públicas", aponta a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, citada em comunicado.

Para a líder do FMI, o economista, que comunicou ao fundo a sua intenção de se retirar do cargo, "deixará um legado de luta pela implementação de políticas sólidas, defendendo as populações mais frágeis e encontrando maneiras de lidar com a desigualdade".

O FMI destaca ainda o papel de Vítor Gaspar na resposta e aconselhamento aos países na altura da pandemia, bem como no estabelecimento de grupos dedicados a dar apoio aos membros do fundo na gestão dos desafios orçamentais associados às transições estruturais.

Vítor Gaspar foi ministro das Finanças de Portugal no governo de Pedro Passos Coelho, de 2011 a 2013.