Machico palco das comemorações do Dia Internacional da Protecção Civil

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa, ao final da manhã, em Machico, na Praça Fórum Machico, nas comemorações no âmbito do Dia Internacional da Protecção Civil.

No local o Serviço Regional da Protecção Civil promove uma exposição educativa sobre as áreas internas da Protecção Civil e as forças envolventes, como os Corpos de Bombeiros da RAM, Forças de Segurança, Forças Armadas, Autoridade Marítima, Serviço de Emergência Médica Regional, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Cruz Vermelha Portuguesa e SANAS.

O ‘Parque Educativo para Famílias - A Brincar Vamos Aprender a Proteger’, espaço dedicado aos mais novos, é a novidade nas comemorações deste ano. Neste espaço, os mais novos podem usar óculos de realidade virtual e entrar numa aventura de protecção civil, participar em jogos educativos sobre segurança, fazer exercícios divertidos para aprender a segurança em edifícios, e soltar a criatividade com desenhos para colorir entre outras actividades.

Paralelamente há actividades de demonstração de capacidades dos agentes de Protecção Civil e interacção com o público.