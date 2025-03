Veleiro de navegador solitário francês encalhou na Praia Formosa

Um veleiro encalhou ontem à noite, pelas 23h55, na Praia Formosa. O alerta, dado por um popular, foi confirmado por um piquete da Polícia Marítima que se deslocou até ao local.

Ao DIÁRIO, o capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles explica que o veleiro é de bandeira francesa e que nele seguia um navegador solitário, do sexo masculino, com cerca de 70 anos. O homem encontra-se bem e "não teve qualquer problema" físico.

O navegador explicou às autoridades que terá sido um cabo que se enrolou na hélice: "Ele vinha a motor e um cabo ter-se-á enrolado na hélice e parou a máquina. Estes motores têm um sistema de protecção que param automaticamente. Ele depois tentou navegar à vela e como estavam ventos muito fortes não conseguiu, ao fim ao cabo, afastar-se da costa e acabou, pela acção conjugada do vento e das correntes, por ser empurrado para terra", esclareceu.

"Ficou sem motor, iça as velas, tenta se afastar da costa à vela, mas como o vento estava muito forte a embarcação acabou por derivar para terra e acabou por encalhar na Praia Formosa", acrescentou o novo Capitão do Porto do Funchal, que tomou posse no passado dia 25 de Fevereiro, em substituição do Capitão-de-mar-e-guerra Rui Rodrigues Teixeira.

Neste tipo de situações, o navegador é notificado para apresentar um plano de remoção da embarcação. "As autoridades notificam, ele contacta a seguradora e depois tem de estabelecer um plano de remoção. Ele tem de apresentar um plano de remoção na Capitania e nós temos de avaliar se em termos de segurança estão reunidas todas as condições e depois tira-se o veleiro dali", deu conta. O navegador francês já está a tomar as devidas diligências para retirar o barco do local.

Por fim, existem duas formas de retirar a embarcação: por terra ou por mar, se não existir a violação da integridade do casco.

Tal como noticiado esta manhã, a Capitania do Porto do Funchal actualizou os avisos em vigor em relação à agitação marítima forte e de vento forte, que se mantêm em vigor até às 6 horas de amanhã, 10 de Março.