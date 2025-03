Banda de tributo aos 'The Doors' actua no Funchal este sábado

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolhe, este sábado, pelas 21h30, o espectáculo 'The Doors in Concert', um tributo à emblemática banda norte-americana. Os bilhetes têm um custo de 20 euros e estão à venda apenas na plataforma Meo Blueticket.

A banda de tributo vai interpretar temas como 'Light My Fire', 'Roadhouse Blues', 'Alabama Song', 'Riders On The Storm', 'Touch Me', 'Moonlight Drive', 'L.A. Woman', 'Love Me Two Times', 'Unknown Soldier',' Break On Through' e 'The End'.

"The Doors in Concert é muito mais do que uma banda de “covers” dos The Doors. É a verdadeira banda de tributo aos The Doors que, primando por uma aparência e toda uma teatralidade em palco igual à dos The Doors e usando os mesmos instrumentos, os mesmos amplificadores e os mesmos microfones, fazem a música soar perfeitamente como a dos The Doors", refere a sinopse do concerto.