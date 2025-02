Candidaturas ao Programa Estágios de Verão abrem já este sábado

A partir deste sábado, dia 1 de Março, vão decorrer as inscrições para o programa Estágios de Verão, orientados pela Direção Regional de Juventude. Estes destinam-se a jovens com idades até aos 35 anos, que estejam a frequentar, em Portugal ou no estrangeiro, cursos técnicos superiores profissionais, cursos de pós-graduação ou cursos que confiram grau de licenciatura, mestrado ou doutoramento.

Estes estágios vão decorrer entre os dias 1 de Julho e 30 de Setembro, podendo ser iniciado em qualquer dia do mês, com a duração de um mês. As entidades, sejam públicas ou privadas, não têm qualquer encargo.

"Para além da experiência profissional e aquisição de competências, os participantes no programa Estágios de Verão têm direito a uma bolsa no valor de 500,00€, a um seguro de acidentes pessoais e um certificado de participação", indica nota à imprensa.

As candidaturas decorrem de 1 de março a 15 de maio através da Plataforma da Juventude, no site da Direção Regional de Juventude.