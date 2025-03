Um homem com 50 anos foi esta manhã agredido com uma arma branca na via pública, no Caminho do Avista Navios, no Funchal.

A vítima sofreu um corte no antebraço. O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que asseguraram o transporte do homem para o hospital.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.