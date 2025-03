Queda de neve nos pontos mais altos nas previsões para este sábado

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 8 de Março de 2025, períodos de céu muito nublado. Aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e terras altas, onde serão de neve nos pontos mais altos, e que poderão

ocasionalmente ser acompanhados de trovoada.

Vento moderado a forte (30 a 55 km/h) de noroeste, com rajadas até

85 km/h, soprando forte a muito forte (40 a 60 km/h) nas terras altas

da ilha da Madeira, com rajadas até 110 km/h.

Descida de temperatura, em especial da máxima.



REGIÃO DO FUNCHAL

Períodos de céu muito nublado.

Aguaceiros.

Vento moderado (até 35 km/h) de oeste/noroeste, podendo soprar

temporariamente com rajadas até 70 km/h até ao fim da manhã.

Pequena descida de temperatura.



ESTADO DO MAR

Costa Norte: Ondas de noroeste com 5 a 6 metros.

Costa Sul: Ondas de oeste com 3 a 4 metros.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC