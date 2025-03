Carro destravou-se e feriu homem no Funchal

Um homem com cerca de 80 anos foi esta tarde transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, após sofrer um acidente no Caminho da Bica de Pau, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, o seu carro destravou-se e quando o homem tentou entrar no carro para travá-lo caiu e sofreu ferimentos num braço.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.