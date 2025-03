Grandes Viagens 2025: Quatro destinos que não vai querer perder

Se procura inspiração para a sua próxima viagem, a Intertours sugere-lhe quatro destinos imperdíveis que prometem enriquecer a sua vida com experiências e memórias únicas.

Prepare-se para se perder em lugares fascinantes e descobrir o melhor que o mundo tem para oferecer.

Índia – Circuito Índia Sagrada

Templos exóticos, palácios esplêndidos, vida selvagem incrível, gastronomia perfumada… uma viagem de sonho.

Programa de 7 Noites – desde 1 870€

Partidas: Lisboa ou Porto

Validade: até 22 de Setembro 2025

O preço é desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui passagem aérea Lufthansa em classe económica, voo doméstico em classe económica, com direito a uma bagagem até 30 kg, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alteração, transporte aeroportos/hotéis/aeroportos, 7 noites de estadia com pequeno-almoço, 7 almoços e 7 jantares, circuito em viatura de turismo, visitas e entradas conforme itinerário, acompanhamento por guia local em espanhol durante as visitas, Tour Leader durante a viagem, de Lisboa a Lisboa, taxas hoteleiras, de turismo serviço e iva à data da elaboração do programa e Seguro de viagem.

Não inclui voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, visto, gratificações, extras de carácter pessoal e serviços não especificados como incluídos.

Sri Lanka | Circuito O Melhor do Sri Lanka

Um país insular ao sul da Índia, situado no Oceano Índico, com paisagens diversificadas desde florestas tropicais e planícies áridas até planaltos e praias. Uma nação famosa pelas antigas e belas ruínas budistas.

Programa de 7 Noites – desde 2 691€

Partidas: Lisboa

Datas: 25 de Abril; 7 de Junho; 9 de Agosto; 1 de Novembro 2025

O preço é desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui assistência nas formalidades de embarque, passagem aérea em classe económica em voo regular Emirates (via Dubai) com direito a uma bagagem até 30 kg, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alteração, transporte aeroportos/hotéis/aeroportos, 7 noites de estadia com pequeno-almoço, 7 almoços e 7 jantares, circuito em viatura de turismo, visitas e entradas conforme itinerário, acompanhamento por guia local em espanhol durante as visitas, Tour Leader durante a viagem, de Lisboa a Lisboa, taxas hoteleiras, de turismo serviço e iva à data da elaboração do programa e Seguro de viagem.

Não inclui voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, refeições não mencionadas no programa. Gratificações, visto de entrada, extras de caracter pessoal e serviços não especificados como incluídos.

Omã | Circuito o melhor do Sultanato de Omã

O Sultanato de Omã é o segredo mais bem guardado do Médio Oriente. Situado na costa sudeste da Península Arábica, revela um verdadeiro tesouro com paisagens desérticas, dunas intermináveis, oásis verdejantes, vales férteis, wadis com piscinas naturais, cascatas, lagos, rios, montanhas, praias, palácios, mesquitas, Souks, aldeias remotas, fortalezas históricas, sem esquecer a herança portuguesa bem presente nas icónicas fortificações em Mascate.

Programa de 7 Noites – desde 2 807€

Partidas: Lisboa

Datas: 13 de Abril; 4 de Outubro; 6 de Dezembro

O preço é desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui voo regular da Emirates, Lisboa/Dubai/Mascate/Dubai/Lisboa, em classe económica com direito a uma bagagem até 30kg, transferes indicados no itinerário, 6 noites de estadia em hotéis de 4*, 1 noite de alojamento em acampamento no deserto em tenda standard (tenda tipo chalé); 7 pequenos-almoços, 7 almoços e 7 jantares, circuito em viatura de turismo de acordo com itinerário, 27 visitas e entradas conforme itinerário, acompanhamento de guia local de língua espanhola durante as visitas, serviço de shuttle em viaturas 4×4 para as visitas às montanhas de Jabal Akhdar e Jabal Shams, ao deserto de Wahiba Sands e a Wadi Bani Khalid, taxas de aviação, sujeitas a alteração e Seguro Multiviagens.

Não inclui voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, gratificações para guias locais e motoristas, visto de entrada, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Coreia do Sul | Circuito Descubra a Coreia

Descubra este país desconhecido com uma história antiga que convive em harmonia com a modernidade e a tecnologia em cidades como Seul, “a cidade que nunca dorme”. Os seus 22 parques nacionais, os campos de arroz e plantações de chá, a gastronomia e cultura variadas vão deixá-lo impressionado.

Programa de 7 Noites – desde 3 315€

Partidas: Lisboa

Validade: Junho a Dezembro 2025

O preço é desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui passagem aérea regular em classe turística, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, 7 noites de estadia com pequeno-almoço em hotéis de 4*, circuito regular com guia multilíngue em castelhano, visitas e entradas conforme programa, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alteração e Seguro de viagem.

Não inclui voo de/para Funchal, despesas de reserva, extras de carácter pessoal e serviços não especificados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade destes programas estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

Fotos: @AdobeStock e @Unsplash