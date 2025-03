CNF domina os Campeonatos Regionais de Infantis de Natação na Penteada

Entre os dias 8 e 9 de Março, decorreu nas Piscinas da Penteada, os Campeonatos Regionais de Infantis, "onde o Clube Naval do Funchal (CNF) demonstrou o seu domínio ao conquistar um total de 34 medalhas", informa o clube.

Resumindo, "na categoria Infantil B feminino, o CNF arrecadou 4 medalhas de ouro e 2 de prata, enquanto nos masculinos conquistou 2 medalhas de ouro. Já na categoria Infantil A feminino, os atletas do clube alcançaram 7 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze, e nos masculinos somaram 4 de ouro, 6 de prata e 4 de bronze".

E acrescenta: "Graças a este desempenho notável, o CNF garantiu a qualificação de 8 atletas para os Campeonatos Zonais de Infantis, que terão lugar de 21 a 23 de março em Pinhal Novo. Maria Leonor Ferro, Maria Jardim, Sarah Machado, Leonor Aniceto, Alexandre Silva, David Rodrigues, Lourenço Lúcio e Pedro Abreu irão representar o clube e lutar pelos melhores resultados, podendo até ambicionar a conquista de medalhas."

Sendo que "o grande destaque da competição foi Maria Leonor Ferro, que brilhou com um desempenho excecional, conquistando 5 títulos regionais individuais e 4 títulos em estafetas. A nadadora evidenciou-se na técnica de costas, estabelecendo dois novos recordes regionais na categoria Infantil A: nos 100 metros com o tempo de 1:09.94 e nos 200 metros com 2:29.09". E aponta: "Este resultado comprova a sua evolução contínua e solidifica o seu estatuto como uma das grandes promessas da natação regional e nacional."

Outros atletas que "se destacaram foram Leonor Aniceto, da categoria Infantil B, que arrecadou 3 medalhas de ouro e 2 de prata, demonstrando o seu enorme potencial e evolução ao longo da época. Nos masculinos, Lourenço Lúcio brilhou com 2 medalhas de ouro, enquanto Alexandre Silva subiu ao pódio com 3 medalhas (1 de ouro e 2 de prata), salienta o CNF, que conclui que "com este excelente desempenho, o CNF reafirma a sua posição de destaque na natação regional, mostrando o talento e a dedicação dos seus atletas".