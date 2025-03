Campeonato de Portugal de Ralis arranca em Fafe ao ritmo mundialista

O Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) arranca sexta-feira em Fafe com um dos melhores plantéis de sempre, pois os mundialistas Kris Meeke (Toyota Yaris) e Dani Sordo (Hyundai i20) juntaram-se à 'armada' nacional, capitaneada por Armindo Araújo.

Resolvido o imbróglio que atrasou a atribuição do título nacional de 2024 ao norte-irlandês Kris Meeke, com a sentença do Tribunal Arbitral do Desporto que deu razão à equipa Hyundai, o CPR prepara-se para receber um dos plantéis mais fortes de sempre, com as presenças do próprio piloto britânico, que este ano troca a marca coreana pela Toyota, e o espanhol Dani Sordo, que assume o lugar deixado vago por Meeke na Hyundai.

Estes dois pilotos somam, entre si, oito triunfos no Mundial de Ralis (WRC), incluindo o de Meeke no Rali de Portugal de 2016, e vêm juntar-se a históricos como Armindo Araújo (sete vezes campeão nacional (2003, 2004, 2005, 2006, 2018, 2020, 2022), Ricardo Teodósio (2019, 2021 e 2023), que trocou a Hyundai pela Toyota, José Pedro Fontes (2015 e 2016) ou Pedro Meireles (2014).

No rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto nota ainda para a presença do letão Martin Sesks (Ford Puma), que vem preparar a sua participação no Rali de Portugal, que este ano foi substituído pelo Rali de Lisboa para os carros de duas rodas motrizes.

O calendário mantém-se com as mesmas oito provas que já foram disputadas em 2024 e que permitiram um dos campeonatos mais equilibrados de sempre, com o título a pender para Meeke por apenas dois pontos de vantagem sobre Armindo Araújo (Skoda Fabia).

O piloto português, campeão mundial de Produção em 2006 e 2007, procura um inédito oitavo título nacional, que lhe escapou em 2024 devido a um acidente sofrido em Chaves.

Por outro lado, Ricardo Teodósio mantém a tradição de ser campeão nos anos ímpares. Já aconteceu em 2019, 2021 e 2023.

A entrada da Toyota, com os Yaris Rally 2, vem permitir mais diversidade na disputa pelas vitórias e atrair mais atenção do público.

O campeonato termina a 18 de outubro, na Marinha Grande, após quatro ralis de terra e quatro de asfalto.

Para já, na abertura do campeonato, em Fafe, serão 44 os inscritos, 16 deles da categoria principal, a Rally 2.

A lista de inscritos engloba ainda a jovem promessa espanhola Gil Membrado, de apenas 17 anos e já piloto da Red Bull, que chega a Fafe depois do triunfo no recente Rali de Cáceres, também aos comandos de um Ford Fiesta.