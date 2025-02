CNF com vários judocas no apuramento para o campeonato nacional de cadetes, juvenis e veteranos

O Clube Naval do Funchal (CNF) teve uma presença de "grande destaque nas provas de judo realizadas no passado fim-de-semana, arrecadando várias medalhas e demonstrando o talento dos seus atletas em diferentes categorias", no apuramento para os campeonatos nacionais de Cadetes, Juvenis e Veteranos.

No sábado, 22 de fevereiro, o tapete da APEL recebeu o apuramento para o Campeonato Nacional de Cadetes, onde o CNF se fez representar por cinco atletas. Medalhas de ouro: Leonor Abreu (-70kg); Dinis Barata (-60kg); Henrique Serpa (-81kg). Medalhas de prata: Gabriel Silva (-73kg); Lucas Baltazar (-81kg).

A equipa já se encontra em preparação para o Campeonato Nacional de Cadetes, que decorrerá nos dias 15 e 16 de Março, com "perspectivas muito positivas para alcançar resultados brilhantes", antevê o CNF.

Ainda no mesmo dia, realizou-se o apuramento para o Campeonato Nacional de Equipas Cadetes. O CNF apresentou uma equipa masculina composta por Dinis Barata (-60kg), Gabriel Silva (-73kg) e Henrique Serpa e Lucas Baltazar (-81kg). "A equipa conquistou a medalha de prata, perdendo por 3-2 contra a equipa da APEL na final", refere.

Já no 1.º Open de Juvenis de 2025 do calendário regional, o CNF conquistou seis medalhas. Ouro para Sofia Antunes (-63kg), Rodrigo Aguiar (-38kg), Vasco Carolino (-46kg) e Francisco Figueira (-73kg). Prata para Rafael Silva (-46kg) e Bronze para Pedro Manuel Jardim (-55kg).

No apuramento para o Campeonato Nacional de Veteranos, "o CNF brilhou", sendo que a competição irá realizar-se no dia 6 de Abril, mas para já o clube conquistou sete medalhas de ouro. Em M1, Pedro Simões (-81kg) e Diogo Cró Rodrigues (-100kg); em M2, Luis Brito (-90kg) e André Aveiro (+100kg); em M3, Bruno Pestana (+100kg); e em M5, César Nicola (-81kg) e Ricardo Pimentel (+100kg).

Também é de destacar os árbitros. Do CNF convocados pela Associação foram César Nicola, Luís Brito, Diogo Cró Rodrigues e Nuno Gonçalves, "representando com excelência a arbitragem do clube", que frisa que "continua a demonstrar o seu compromisso com a excelência e a formação de atletas".