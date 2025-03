Pedro Nuno Santos anuncia que o PS não viabiliza moção de censura do PCP

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, anunciou este sábado que não viabilizará a moção de censura ao Governo do PCP e reiterou que votará contra uma moção de confiança caso o executivo a apresente.

Numa declaração na sede do PS/Porto, Pedro Nuno Santos considerou que o primeiro-ministro foi "prepotente e irresponsável" e é um "fator de instabilidade".

"Lamento que o PCP tenha mordido o isco lançado pelo Governo. O PS também já disse que não viabilizaremos uma moção de censura. Não viabilizámos a última e também não viabilizaremos esta moção de censura", respondeu aos jornalistas o líder do PS quando questionado sobre a moção de censura anunciada pelo PCP.

O líder do PS avisou que se o Governo apresentar uma moção de confiança, o "PS chumbará essa moção de confiança", afirmando que os socialistas não têm confiança no executivo de Luís Montenegro, uma posição que Pedro Nuno Santos já tinha assumido no debate da moção de censura do Chega.

"O PS não quer instabilidade, o PS quer esclarecimentos que são devidos a todos os portugueses", disse.

Para Pedro Nuno Santos, se o primeiro-ministro "não se demite e acha que tem condições para governar" então deve assumir isso mesmo e não transferir para o parlamento essa responsabilidade.