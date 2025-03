Polícia Marítima em missão na Grécia resgata 37 migrantes

Os elementos da Polícia Marítima em missão na Grécia, no âmbito da 'Joint Operation Greece', da Frontex, resgataram 37 migrantes, que desembarcaram numa praia das ilhas gregas na sexta-feira.

Em comunicado enviado hoje, a Polícia Marítima detalhou que o grupo de 37 migrantes, entre os quais um recém-nascido, uma criança, quatro mulheres e trinta homens, foi resgatado "durante uma ação de patrulhamento terrestre na zona costeira da ilha".

Os migrantes apresentavam sinais de fadiga, tendo sido posteriormente transportados para instalações das autoridades gregas.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na 'Joint Operation Greece', sob égide da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.