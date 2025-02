Autoridade Marítima especifica operação de resgate de turista

Os tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal auxiliaram ao final da tarde de ontem, dia 27 de Fevereiro, uma mulher de 61 anos, de nacionalidade alemã, que "alegadamente sofreu uma fratura num dos membros inferiores a bordo de uma embarcação marítimo-turística onde seguia, ao largo do Caniço, em Santa Cruz, na ilha da Madeira", informa hoje a Autoridade Marítima.

Esta informação confirma a notícia dada ontem pelo DIÁRIO.

Mulher sofre queda em embarcação marítimo-turística no Funchal Uma mulher de 67 anos caiu hoje numa embarcação marítimo-turística e ficou ferida.

A Autoridade Marítima Nacional especifica a operação: "Na sequência de um alerta recebido pelas 16h30, a informar para uma mulher com uma fratura num membro inferior a bordo de uma embarcação marítimo-turística, foram de imediato ativados tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal e elementos do Comando-local da Polícia Marítima Funchal, bem como da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses. "

Foto DR/AMN

Continuando, explica que "à chegada junto da embarcação, os tripulantes da Estação Salva-vidas auxiliaram prontamente a vítima, tendo procedido ao acompanhamento da mesma até à Marina do Funchal, onde aguardavam os elementos dos bombeiros, que a assistiram prontamente e transportaram, posteriormente, para uma unidade hospitalar."



E termina, salientando que "o Comando-local da Polícia Marítima da Funchal tomou conta da ocorrência".