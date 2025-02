Descendente de madeirenses quis recriar 1.ª viagem Funchal – Havai há 37 anos

Michael R. Martin. Assim se chamava o descendente de madeirenses que, em 1988, encetou contactos para recriar a primeira viagem marítima de ligação entre o Funchal e o Havai.

A barca ‘Priscilla’ foi a responsável por, em 1878, levar o primeiro contingente de madeirenses para as ilhas de Sandwich, que actualmente são denominadas por arquipélago do Havai. A viagem de ligação durou um total de seis meses desde que saiu do Funchal até chegar ao seu porto de destino.

Anos mais tarde, um havaiano descendente de madeirenses naturais do Faial, que embarcaram nessa primeira viagem, decidiu recriar esse percurso. Michael R. Martin pretendia sair a bordo do ‘Pioanela’ e, por isso, foi até à Quinta Vigia falar com Alberto João Jardim.

Esta ligação entre o Funchal e o Havai estaria inserida numa viagem bem maior, a de circum-navegação, que deveria durar cerca de 3 anos. Estavam previstas escalas em 37 portos de 25 países.

“Queremos contribuir para o estreitamento dos laços entre todas as comunidades de sangue português que residem nas diversas partidas do mundo e o ‘Pionella’ poderá ser o progenitor de um novo renascimento lusitano”, declarou Michael Martin ao DIÁRIO.